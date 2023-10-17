НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Казахстанцев обяжут соблюдать новое правило перед вступлением в брак
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47756
Казахстанцев обяжут соблюдать новое правило перед вступлением в брак
Отправлено: 17.10.23 - 12:20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане разработали интерактивное пособие "Счастливая казахстанская семья". По ее словам, пособие направлено на повышение осведомленности пар, вступающих в брак, о том, как сохранить положительные семейные традиции и духовно-нравственные ценности.
Читать новость

Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
394
Re: Казахстанцев обяжут соблюдать новое правило перед...
Отправлено: 17.10.23 - 12:20
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Половина детей воспитываются в однополых семьях. Мама, бабушка и ребенок.
Профайл
v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
634
Re: Казахстанцев обяжут соблюдать новое правило перед...
Отправлено: 17.10.23 - 12:51
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То без ЭЦП в брак не вступить, теперь без фильма. Ну что они там курят?
Или это заработок на монетизации канала на youtube?)))
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 33, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 32
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS