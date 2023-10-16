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"Золотой" ключик
"Золотой" ключик
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47754
"Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 10:50
В деле об установке шлагбаума намечается интересный поворот. Неопределенная группа лиц, самовольно установившая этот шлагбаум, предлагает соседям и малому бизнесу приобрести ключ за 25 000.
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"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 03:05
Цитата:
Подожди, ты ведь так и не ответил - кто деньги с жильцов за ключи собирает? и на кого записаны шлагбаумы) и откуда цифра 25000 взялась?
[Исправлено: maxsaf, 17.10.2023 - 03:07]
111:
Раз нечего сказать, идем спать.
Раз нечего сказать, идем спать.
Подожди, ты ведь так и не ответил - кто деньги с жильцов за ключи собирает? и на кого записаны шлагбаумы) и откуда цифра 25000 взялась?
[Исправлено: maxsaf, 17.10.2023 - 03:07]
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 03:07
Цитата:
Это не мои слова это солдат сказал
111:
Это точно, ты за слова свои отвечаешь?
Это точно, ты за слова свои отвечаешь?
Это не мои слова это солдат сказал
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 03:46
Извините ! Уснул! На счет шлагбаума: Оба стоят ,фирмы Доорхан. Антивандальный, деревянный..... Не важно. Как Вас обманули.... Ха ха ха. Плато стоит одно и тоже. Электроника не бывает : антивандальной. Да ! Пульт можно купить, китайский подделку за доллар. Будет не адидас, а абибас. И работать будет год. А затем менять и прошивать, снова нужно. Это опять 25000 платить? Если Вас поимели? То конкретно. 111 обратись к специалистам. Амангельды 25. Цокольный этаж
Энерджи корпорейшн. Николай. Официальный представитель Доорхан. Или в гостиницу Костанай, второй этаж .Андрей. Спроси на ресепшене какой кабинет у дилера по воротам, рольставням и шлагбаумам. Просто не помню номер его офиса. А так , на всякий случай..... Мозги у аппаратуры одни и тежи
Энерджи корпорейшн. Николай. Официальный представитель Доорхан. Или в гостиницу Костанай, второй этаж .Андрей. Спроси на ресепшене какой кабинет у дилера по воротам, рольставням и шлагбаумам. Просто не помню номер его офиса. А так , на всякий случай..... Мозги у аппаратуры одни и тежи
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 03:47
Комментарий удален модератором.
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 03:50
111 если есть желание проверить ваш антивандальный шлагбаум? Напиши в личку. Открою за пять минут!!!
Re: "Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 03:53
Re: "Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 04:00
Вот многие здесь умные, а зайти на сайты производителей , ворот,шлагбаумов ..... Или набрать в ютубе, гугле вопрос : как прошить пульт? Не судьба? Или ума не хватает?
Re: "Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 04:01
Вот, что значит поколение NEXT!!!
Re: "Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 05:49
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 06:41
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 06:42
Вот такую штучку можно установить. И еще 1000 пультов дополнительно можно зашить Вам
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 06:48
А можно и подло поступить. Обратиться к предпринимателям. Которые против. Установить им такой блок и ваши ключи можно выкинуть на помойку. Прошивка будет ,через их блок.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 3164
Re: "Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 09:10
Мда, грустная такая сказка получилась. Как желание потроллить неугодного себе человека постепенно выродилось в откровенную подлость. Ну и конечно без команды никуда, с каким энтузиазмом накинулись просто поражает. Что то как то Максафа и Тимуром называть уже не хочется. Совершенно не Тимур! Горазд только мелкие подлости строить
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 8757
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 09:15
Цитата:
---И где вы это увидели ?
saba:
Горазд только мелкие подлости строить
Горазд только мелкие подлости строить
---И где вы это увидели ?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 3164
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 09:43
Вся эта тема и этот ваш шабаш , это какая то жуть, во главе с вашим предводителем выглядит всё мерзко для меня.Даже дискуссию по этому поводу затевать не хочу.Это моё мнение.
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