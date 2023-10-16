"Золотой" ключик

Отправлено: - 03:46

Извините ! Уснул! На счет шлагбаума: Оба стоят ,фирмы Доорхан. Антивандальный, деревянный..... Не важно. Как Вас обманули.... Ха ха ха. Плато стоит одно и тоже. Электроника не бывает : антивандальной. Да ! Пульт можно купить, китайский подделку за доллар. Будет не адидас, а абибас. И работать будет год. А затем менять и прошивать, снова нужно. Это опять 25000 платить? Если Вас поимели? То конкретно. 111 обратись к специалистам. Амангельды 25. Цокольный этаж

Энерджи корпорейшн. Николай. Официальный представитель Доорхан. Или в гостиницу Костанай, второй этаж .Андрей. Спроси на ресепшене какой кабинет у дилера по воротам, рольставням и шлагбаумам. Просто не помню номер его офиса. А так , на всякий случай..... Мозги у аппаратуры одни и тежи