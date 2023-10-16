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≡ "Золотой" ключик
 
 
Страница 20 из 21«1...18192021»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47754
"Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 10:50
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В деле об установке шлагбаума намечается интересный поворот. Неопределенная группа лиц, самовольно установившая этот шлагбаум, предлагает соседям и малому бизнесу приобрести ключ за 25 000.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20371
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 03:05
#285
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Цитата:
111:
Раз нечего сказать, идем спать.

Подожди, ты ведь так и не ответил - кто деньги с жильцов за ключи собирает? 8-) и на кого записаны шлагбаумы) и откуда цифра 25000 взялась? :lol:

[Исправлено: maxsaf, 17.10.2023 - 03:07]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20371
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 03:07
#286
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Цитата:
111:
Это точно, ты за слова свои отвечаешь?

Это не мои слова :lol: это солдат сказал 8-)
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
525
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 03:46
#287
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Извините ! Уснул! На счет шлагбаума: Оба стоят ,фирмы Доорхан. Антивандальный, деревянный..... Не важно. Как Вас обманули.... Ха ха ха. Плато стоит одно и тоже. Электроника не бывает : антивандальной. Да ! Пульт можно купить, китайский подделку за доллар. Будет не адидас, а абибас. И работать будет год. А затем менять и прошивать, снова нужно. Это опять 25000 платить? Если Вас поимели? То конкретно. 111 обратись к специалистам. Амангельды 25. Цокольный этаж
Энерджи корпорейшн. Николай. Официальный представитель Доорхан. Или в гостиницу Костанай, второй этаж .Андрей. Спроси на ресепшене какой кабинет у дилера по воротам, рольставням и шлагбаумам. Просто не помню номер его офиса. А так , на всякий случай..... Мозги у аппаратуры одни и тежи
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
525
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 03:47
#288
Комментарий удален модератором.
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
525
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 03:50
#289
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111 если есть желание проверить ваш антивандальный шлагбаум? Напиши в личку. Открою за пять минут!!!
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
525
Re: "Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 03:53
#290
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
525
Re: "Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 04:00
#291
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Вот многие здесь умные, а зайти на сайты производителей , ворот,шлагбаумов ..... Или набрать в ютубе, гугле вопрос : как прошить пульт? Не судьба? Или ума не хватает?
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
525
Re: "Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 04:01
#292
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот, что значит поколение NEXT!!!
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
525
Re: "Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 05:49
#293
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
525
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 06:41
#294
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
525
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 06:42
#295
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот такую штучку можно установить. И еще 1000 пультов дополнительно можно зашить Вам 8-)
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
525
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 06:48
#296
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А можно и подло поступить. Обратиться к предпринимателям. Которые против. Установить им такой блок и ваши ключи можно выкинуть на помойку. Прошивка будет ,через их блок. :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3164
Re: "Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 09:10
#297
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Мда, грустная такая сказка получилась. Как желание потроллить неугодного себе человека постепенно выродилось в откровенную подлость. Ну и конечно без команды никуда, с каким энтузиазмом накинулись просто поражает. Что то как то Максафа и Тимуром называть уже не хочется. Совершенно не Тимур! Горазд только мелкие подлости строить
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8757
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 09:15
#298
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Цитата:
saba:
Горазд только мелкие подлости строить

---И где вы это увидели ?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3164
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 09:43
#299
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Вся эта тема и этот ваш шабаш , это какая то жуть, во главе с вашим предводителем выглядит всё мерзко для меня.Даже дискуссию по этому поводу затевать не хочу.Это моё мнение.
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Страница 20 из 21«1...18192021»
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