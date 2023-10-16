НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Золотой" ключик
 
 
Страница 19 из 20«1...17181920»
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47754
"Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 10:50
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В деле об установке шлагбаума намечается интересный поворот. Неопределенная группа лиц, самовольно установившая этот шлагбаум, предлагает соседям и малому бизнесу приобрести ключ за 25 000.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32406
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 02:42
#270
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
кого-то хватает совести за

Так где он за доллар?
Тут на месте?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20367
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 02:43
#271
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Так где он за доллар?

На алике)
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32406
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 02:44
#272
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что, не удается?
Понял что к чему наконец за цену?
Теперь мылим как можем?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32406
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 02:47
#273
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Готовый российский ключ с антивандальным шлагбаумом можно купить на "алике" за ОДИН ДОЛЛАР..

Интересно..
А пластмаска то тут причем?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20367
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 02:48
#274
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Понял что к чему наконец за цену?

Давно понял. Цена завышена :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20367
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 02:48
#275
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Готовый российский ключ с антивандальным шлагбаумом можно купить на "алике" за ОДИН ДОЛЛАР..

А где такой можно купить за 25000? :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20367
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 02:49
#276
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Готовый российский ключ с антивандальным шлагбаумом можно купить на "алике" за ОДИН ДОЛЛАР..

Никто и не говорил, что за доллар можно купить вместе со шлагбаумом. Хватит врать :lol:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32406
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 02:50
#277
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Давно понял. Цена завышена

Ну так давай, как то расскажи, почему?
С самого начала..
Вот решили жильцы купить два шлагбаума..
Продолжай..
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20367
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 02:55
#278
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Ну так давай, как то расскажи, почему? С самого начала.. Вот решили жильцы купить два шлагбаума.. Продолжай..

Ты расскажи, ты же жилец :lol: кому платил, сколько :lol:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32406
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 02:56
#279
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ладно, нормально все, соврали.
Даже поверили в свою ложь сами..
Наверно от глубокой радости?
Вытащили какое то гумно про наших жильцов..
Что ж, сщитается..
Вы молодцы!
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32406
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 02:58
#280
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ты расскажи, ты же жилец

Расскажи снегурочка где была...
Про рассказы, спрашивай ,когда тебе ее дед Мороз приведет.
А тут говори, сколько должен стоить пульт, в твоих расчетах..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32406
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 03:00
#281
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Целый день спрашиваю, так сколько же стоить должен пульт?
Хорошо, от деревянного шлагбаума разобрались, это 9000 тенге.
Вместо доллара.
А от не деревянного?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20367
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 03:02
#282
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Хорошо, от деревянного шлагбаума разобрались, это 9000 тенге.

Тебе солдат даже к не деревянному за 9000 продаст кучу, и рад будет)) обращайся, он же предлагал :lol:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32406
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 03:03
#283
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Раз нечего сказать, идем спать.
Ответа нет и не будет..
Хотя начало хорошее, народ мошенник..
Даже в постельном белье порылись, хоть что то напомнили, с января, а то люди забыли наверно?
Ну ладно..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32406
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 03:04
#284
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Тебе солдат даже к не деревянному за 9000

Это точно, ты за слова свои отвечаешь?
Профайл
Страница 19 из 20«1...17181920»
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 25, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 25
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS