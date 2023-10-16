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"Золотой" ключик
"Золотой" ключик
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
- Сообщений:
- 47754
"Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 10:50
В деле об установке шлагбаума намечается интересный поворот. Неопределенная группа лиц, самовольно установившая этот шлагбаум, предлагает соседям и малому бизнесу приобрести ключ за 25 000.
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"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 02:42
Цитата:
Так где он за доллар?
Тут на месте?
maxsaf:
кого-то хватает совести за
кого-то хватает совести за
Так где он за доллар?
Тут на месте?
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 02:43
Цитата:
На алике)
111:
Так где он за доллар?
Так где он за доллар?
На алике)
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 02:44
Что, не удается?
Понял что к чему наконец за цену?
Теперь мылим как можем?
Понял что к чему наконец за цену?
Теперь мылим как можем?
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 02:47
Готовый российский ключ с антивандальным шлагбаумом можно купить на "алике" за ОДИН ДОЛЛАР..
Интересно..
А пластмаска то тут причем?
Интересно..
А пластмаска то тут причем?
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 02:48
Цитата:
Давно понял. Цена завышена
111:
Понял что к чему наконец за цену?
Понял что к чему наконец за цену?
Давно понял. Цена завышена
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 02:48
Цитата:
А где такой можно купить за 25000?
111:
Готовый российский ключ с антивандальным шлагбаумом можно купить на "алике" за ОДИН ДОЛЛАР..
Готовый российский ключ с антивандальным шлагбаумом можно купить на "алике" за ОДИН ДОЛЛАР..
А где такой можно купить за 25000?
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 02:49
Цитата:
Никто и не говорил, что за доллар можно купить вместе со шлагбаумом. Хватит врать
111:
Готовый российский ключ с антивандальным шлагбаумом можно купить на "алике" за ОДИН ДОЛЛАР..
Готовый российский ключ с антивандальным шлагбаумом можно купить на "алике" за ОДИН ДОЛЛАР..
Никто и не говорил, что за доллар можно купить вместе со шлагбаумом. Хватит врать
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 02:50
Цитата:
Ну так давай, как то расскажи, почему?
С самого начала..
Вот решили жильцы купить два шлагбаума..
Продолжай..
maxsaf:
Давно понял. Цена завышена
Давно понял. Цена завышена
Ну так давай, как то расскажи, почему?
С самого начала..
Вот решили жильцы купить два шлагбаума..
Продолжай..
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 02:55
Цитата:
Ты расскажи, ты же жилец кому платил, сколько
111:
Ну так давай, как то расскажи, почему? С самого начала.. Вот решили жильцы купить два шлагбаума.. Продолжай..
Ну так давай, как то расскажи, почему? С самого начала.. Вот решили жильцы купить два шлагбаума.. Продолжай..
Ты расскажи, ты же жилец кому платил, сколько
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 02:56
Ладно, нормально все, соврали.
Даже поверили в свою ложь сами..
Наверно от глубокой радости?
Вытащили какое то гумно про наших жильцов..
Что ж, сщитается..
Вы молодцы!
Даже поверили в свою ложь сами..
Наверно от глубокой радости?
Вытащили какое то гумно про наших жильцов..
Что ж, сщитается..
Вы молодцы!
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 02:58
Цитата:
Расскажи снегурочка где была...
Про рассказы, спрашивай ,когда тебе ее дед Мороз приведет.
А тут говори, сколько должен стоить пульт, в твоих расчетах..
maxsaf:
Ты расскажи, ты же жилец
Ты расскажи, ты же жилец
Расскажи снегурочка где была...
Про рассказы, спрашивай ,когда тебе ее дед Мороз приведет.
А тут говори, сколько должен стоить пульт, в твоих расчетах..
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 03:00
Целый день спрашиваю, так сколько же стоить должен пульт?
Хорошо, от деревянного шлагбаума разобрались, это 9000 тенге.
Вместо доллара.
А от не деревянного?
Хорошо, от деревянного шлагбаума разобрались, это 9000 тенге.
Вместо доллара.
А от не деревянного?
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 03:02
Цитата:
Тебе солдат даже к не деревянному за 9000 продаст кучу, и рад будет)) обращайся, он же предлагал
111:
Хорошо, от деревянного шлагбаума разобрались, это 9000 тенге.
Хорошо, от деревянного шлагбаума разобрались, это 9000 тенге.
Тебе солдат даже к не деревянному за 9000 продаст кучу, и рад будет)) обращайся, он же предлагал
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 03:03
Раз нечего сказать, идем спать.
Ответа нет и не будет..
Хотя начало хорошее, народ мошенник..
Даже в постельном белье порылись, хоть что то напомнили, с января, а то люди забыли наверно?
Ну ладно..
Ответа нет и не будет..
Хотя начало хорошее, народ мошенник..
Даже в постельном белье порылись, хоть что то напомнили, с января, а то люди забыли наверно?
Ну ладно..
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 03:04
Цитата:
Это точно, ты за слова свои отвечаешь?
maxsaf:
Тебе солдат даже к не деревянному за 9000
Тебе солдат даже к не деревянному за 9000
Это точно, ты за слова свои отвечаешь?
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