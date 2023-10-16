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111:

Или они у вас нелюди?

111:

У вас в Германии как?

111:

Ваши немцы Эссесовцы, до сих пор живы многие.

Цитата:У нас да и сегодня под суд идут, а вы не знали?иначе откуда всё это?Цитата:строго, коррупционеров и тем более предателей родины, в хаусмастеры не берутЦитата:Да до сих пор вылавливают и наказывают, хотя мне этих 90-100 летних уже больше жалко, зачем их ещё наказывать, и так всю жизнь боялись глаза поднять. кроме тех, что в Украине жили, те не только глаза но и пасть разули.