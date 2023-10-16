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≡ "Золотой" ключик
 
 
Страница 17 из 18«1...15161718»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47754
"Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 10:50
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В деле об установке шлагбаума намечается интересный поворот. Неопределенная группа лиц, самовольно установившая этот шлагбаум, предлагает соседям и малому бизнесу приобрести ключ за 25 000.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32396
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 01:44
#240
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Город маленький..
Ну и это хорошо.
Будем знать, кто на нас писал клевету..
Просто для галочки..
Пока что..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32396
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 01:45
#241
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Это как мне сказали, до 53х можно не дожить..
И как то номера совпадают..
Странно..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32396
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 01:46
#242
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То есть какое то лицо, тут занималось запугиванием жильцов?
Ну не скажу какое..
Пока что..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32396
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 01:47
#243
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Мне кажется это голимая статья..
Хотя настоящий депутат думаю спасет, того, кого не выбрали депутатом..
Все они с одного теста..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2549
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 01:48
#244
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Цитата:
111:
Да, именно за это

А ну тогда всё понятно, будем ждать результатов, имеет ли ранее судимый занимать место председателя ОСИ. Со всеми вытекающими. Вам Марикжан ещё многие люди спасибо скажут, мне так кажется. :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32396
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 01:50
#245
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Хоть все встало наконец то на свои места..
И надо же, пульт на деревянный китайский шлагбаум стоит 9000 тенге..
Сегодня и здесь..
Но как он с доллара стал стоить целых 18 и почему?
Блин, ну это просто финиш..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32396
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 01:54
#246
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Цитата:
Эл-починно:
ранее судимый занимать место председателя ОСИ

А что, не имеет?
У вас в Германии как?
Ваши немцы Эссесовцы, до сих пор живы многие.
Они убивали людей.
Они сейчас ограничены в каких то правах?
Кого я видел в Египте , живя в немецком отеле Дана Бич?
Ветеранов СС.
Да даже мой дед, Герой, который воевал с ними, так не отдыхал, как ваши ветераны СС!
Или они у вас нелюди?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32396
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 01:56
#247
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Так, все хорошо, где ДОЛЛАР то?
Почему так и непонятно, что ключ от деревянного китайского шлагбаума стоит 9000, а вот от российского навернутого на всю голову, всего один доллар?
Еще раз, у нас настал коммунизм?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32396
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 01:58
#248
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А хорошая провокация получилась...
Начали за цену на ключ, и закончили тем, что один, которого не выбрали депутатом, кляузничал на нас..
А если бы выбрали его, нас бы кошмарить начал?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2549
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 02:01
#249
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Цитата:
111:
Или они у вас нелюди?

У нас да и сегодня под суд идут, а вы не знали?
иначе откуда всё это?
Цитата:
111:
У вас в Германии как?

строго, коррупционеров и тем более предателей родины, в хаусмастеры не берут :lol:
Цитата:
111:
Ваши немцы Эссесовцы, до сих пор живы многие.

Да до сих пор вылавливают и наказывают, хотя мне этих 90-100 летних уже больше жалко, зачем их ещё наказывать, и так всю жизнь боялись глаза поднять. кроме тех, что в Украине жили, те не только глаза но и пасть разули.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32396
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 02:01
#250
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Ладно, Аукать смысла нет.
Блин, исправил, вместо Аукать написал другое..
Ну что ж, как и статья,.
Поначалу Аукали за ключ за доллар, а в конце начали просто П..., аукать, потому что сами с усами..
Сами же и сказали про ключ на деревяшку за 9000...
Хех..

[Исправлено: 111, 17.10.2023 - 02:04]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20356
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 02:01
#251
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Цитата:
111:
Так, все хорошо, где ДОЛЛАР то?

Кто владелец шлагбаума? Кто оплату собирает? :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32396
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 02:05
#252
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Цитата:
Эл-починно:
Да до сих пор вылавливают

Ладно чесать то..
Но это другая тема, сам замыливаешь же цену на пульт..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2549
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 02:06
#253
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Цитата:
111:
У вас в Германии как?

Шлагбаумы, как и насосные станции, как и прочее многое (почти всё) другое. Должно быть согласованно, разрешено, спроектировано, ну и в итоге допущено до строительства, опять же, с соблюдением всего выше перечисленного. 8-)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2549
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 02:07
#254
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Цитата:
111:
Но это другая тема, сам замыливаешь же цену на пульт..

Ты спросил, я ответил - сам и замаливаешь, ну попытка была.
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