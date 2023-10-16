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"Золотой" ключик
"Золотой" ключик
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
- Сообщений:
- 47754
"Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 10:50
В деле об установке шлагбаума намечается интересный поворот. Неопределенная группа лиц, самовольно установившая этот шлагбаум, предлагает соседям и малому бизнесу приобрести ключ за 25 000.
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"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 01:44
Город маленький..
Ну и это хорошо.
Будем знать, кто на нас писал клевету..
Просто для галочки..
Пока что..
Ну и это хорошо.
Будем знать, кто на нас писал клевету..
Просто для галочки..
Пока что..
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 01:45
Это как мне сказали, до 53х можно не дожить..
И как то номера совпадают..
Странно..
И как то номера совпадают..
Странно..
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 01:46
То есть какое то лицо, тут занималось запугиванием жильцов?
Ну не скажу какое..
Пока что..
Ну не скажу какое..
Пока что..
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 01:47
Мне кажется это голимая статья..
Хотя настоящий депутат думаю спасет, того, кого не выбрали депутатом..
Все они с одного теста..
Хотя настоящий депутат думаю спасет, того, кого не выбрали депутатом..
Все они с одного теста..
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 01:48
Цитата:
А ну тогда всё понятно, будем ждать результатов, имеет ли ранее судимый занимать место председателя ОСИ. Со всеми вытекающими. Вам Марикжан ещё многие люди спасибо скажут, мне так кажется.
111:
Да, именно за это
Да, именно за это
А ну тогда всё понятно, будем ждать результатов, имеет ли ранее судимый занимать место председателя ОСИ. Со всеми вытекающими. Вам Марикжан ещё многие люди спасибо скажут, мне так кажется.
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 01:50
Хоть все встало наконец то на свои места..
И надо же, пульт на деревянный китайский шлагбаум стоит 9000 тенге..
Сегодня и здесь..
Но как он с доллара стал стоить целых 18 и почему?
Блин, ну это просто финиш..
И надо же, пульт на деревянный китайский шлагбаум стоит 9000 тенге..
Сегодня и здесь..
Но как он с доллара стал стоить целых 18 и почему?
Блин, ну это просто финиш..
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 01:54
Цитата:
А что, не имеет?
У вас в Германии как?
Ваши немцы Эссесовцы, до сих пор живы многие.
Они убивали людей.
Они сейчас ограничены в каких то правах?
Кого я видел в Египте , живя в немецком отеле Дана Бич?
Ветеранов СС.
Да даже мой дед, Герой, который воевал с ними, так не отдыхал, как ваши ветераны СС!
Или они у вас нелюди?
Эл-починно:
ранее судимый занимать место председателя ОСИ
ранее судимый занимать место председателя ОСИ
А что, не имеет?
У вас в Германии как?
Ваши немцы Эссесовцы, до сих пор живы многие.
Они убивали людей.
Они сейчас ограничены в каких то правах?
Кого я видел в Египте , живя в немецком отеле Дана Бич?
Ветеранов СС.
Да даже мой дед, Герой, который воевал с ними, так не отдыхал, как ваши ветераны СС!
Или они у вас нелюди?
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 01:56
Так, все хорошо, где ДОЛЛАР то?
Почему так и непонятно, что ключ от деревянного китайского шлагбаума стоит 9000, а вот от российского навернутого на всю голову, всего один доллар?
Еще раз, у нас настал коммунизм?
Почему так и непонятно, что ключ от деревянного китайского шлагбаума стоит 9000, а вот от российского навернутого на всю голову, всего один доллар?
Еще раз, у нас настал коммунизм?
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 01:58
А хорошая провокация получилась...
Начали за цену на ключ, и закончили тем, что один, которого не выбрали депутатом, кляузничал на нас..
А если бы выбрали его, нас бы кошмарить начал?
Начали за цену на ключ, и закончили тем, что один, которого не выбрали депутатом, кляузничал на нас..
А если бы выбрали его, нас бы кошмарить начал?
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 02:01
Цитата:
У нас да и сегодня под суд идут, а вы не знали?
иначе откуда всё это?
Цитата:
строго, коррупционеров и тем более предателей родины, в хаусмастеры не берут
Цитата:
Да до сих пор вылавливают и наказывают, хотя мне этих 90-100 летних уже больше жалко, зачем их ещё наказывать, и так всю жизнь боялись глаза поднять. кроме тех, что в Украине жили, те не только глаза но и пасть разули.
111:
Или они у вас нелюди?
Или они у вас нелюди?
У нас да и сегодня под суд идут, а вы не знали?
иначе откуда всё это?
Цитата:
111:
У вас в Германии как?
У вас в Германии как?
строго, коррупционеров и тем более предателей родины, в хаусмастеры не берут
Цитата:
111:
Ваши немцы Эссесовцы, до сих пор живы многие.
Ваши немцы Эссесовцы, до сих пор живы многие.
Да до сих пор вылавливают и наказывают, хотя мне этих 90-100 летних уже больше жалко, зачем их ещё наказывать, и так всю жизнь боялись глаза поднять. кроме тех, что в Украине жили, те не только глаза но и пасть разули.
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 02:01
Ладно, Аукать смысла нет.
Блин, исправил, вместо Аукать написал другое..
Ну что ж, как и статья,.
Поначалу Аукали за ключ за доллар, а в конце начали просто П..., аукать, потому что сами с усами..
Сами же и сказали про ключ на деревяшку за 9000...
Хех..
[Исправлено: 111, 17.10.2023 - 02:04]
Блин, исправил, вместо Аукать написал другое..
Ну что ж, как и статья,.
Поначалу Аукали за ключ за доллар, а в конце начали просто П..., аукать, потому что сами с усами..
Сами же и сказали про ключ на деревяшку за 9000...
Хех..
[Исправлено: 111, 17.10.2023 - 02:04]
(Полноправные пользователи)
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- 27.05.18
- Сообщений:
- 20356
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 02:01
Цитата:
Кто владелец шлагбаума? Кто оплату собирает?
111:
Так, все хорошо, где ДОЛЛАР то?
Так, все хорошо, где ДОЛЛАР то?
Кто владелец шлагбаума? Кто оплату собирает?
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 02:05
Цитата:
Ладно чесать то..
Но это другая тема, сам замыливаешь же цену на пульт..
Эл-починно:
Да до сих пор вылавливают
Да до сих пор вылавливают
Ладно чесать то..
Но это другая тема, сам замыливаешь же цену на пульт..
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 02:06
Цитата:
Шлагбаумы, как и насосные станции, как и прочее многое (почти всё) другое. Должно быть согласованно, разрешено, спроектировано, ну и в итоге допущено до строительства, опять же, с соблюдением всего выше перечисленного.
111:
У вас в Германии как?
У вас в Германии как?
Шлагбаумы, как и насосные станции, как и прочее многое (почти всё) другое. Должно быть согласованно, разрешено, спроектировано, ну и в итоге допущено до строительства, опять же, с соблюдением всего выше перечисленного.
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 02:07
Цитата:
Ты спросил, я ответил - сам и замаливаешь, ну попытка была.
111:
Но это другая тема, сам замыливаешь же цену на пульт..
Но это другая тема, сам замыливаешь же цену на пульт..
Ты спросил, я ответил - сам и замаливаешь, ну попытка была.
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