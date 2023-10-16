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"Золотой" ключик
"Золотой" ключик
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47754
"Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 10:50
В деле об установке шлагбаума намечается интересный поворот. Неопределенная группа лиц, самовольно установившая этот шлагбаум, предлагает соседям и малому бизнесу приобрести ключ за 25 000.
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"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 00:26
Цитата:
Нет, блин, у меня много авто раньше было, когда был таким же королем как и этот депутат, но ни один ключ не подходил от двух разных авто друг к другу..
Тем более за доллар .
Ты что то заврался..
maxsaf:
Без разницы. Замки то одинаковые. Как
Без разницы. Замки то одинаковые. Как
Нет, блин, у меня много авто раньше было, когда был таким же королем как и этот депутат, но ни один ключ не подходил от двух разных авто друг к другу..
Тем более за доллар .
Ты что то заврался..
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 00:31
Цитата:
Кто владелец шлагбаумов, один частник или группа лиц, или ОСИ?
111:
Ты что то заврался..
Ты что то заврался..
Кто владелец шлагбаумов, один частник или группа лиц, или ОСИ?
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 00:31
Цитата:
Я про машины и не говорил
111:
Ты что то заврался..
Ты что то заврался..
Я про машины и не говорил
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 00:33
Цитата:
Кто продает ключи от шлагбаума новым жильцам, если те купят квартиру в вашем доме?
111:
Кто продает ключи от шлагбаума новым жильцам, если те купят квартиру в вашем доме?
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 00:35
Цитата:
Хех..
Ключ от шлагбаума за ОДИН ДОЛЛАР ГДЕ?
maxsaf:
Кто владелец шлагбаумов, один частник или группа лиц, или ОСИ?
Кто владелец шлагбаумов, один частник или группа лиц, или ОСИ?
Хех..
Ключ от шлагбаума за ОДИН ДОЛЛАР ГДЕ?
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 00:35
Цитата:
Я уже несколько раз сказал - на Али экспрессе. Теперь ты отвечай на вопросы.
111:
Ключ от шлагбаума за ОДИН ДОЛЛАР ГДЕ?
Ключ от шлагбаума за ОДИН ДОЛЛАР ГДЕ?
Я уже несколько раз сказал - на Али экспрессе. Теперь ты отвечай на вопросы.
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 00:37
Цитата:
У меня на двери два разных замка.
НА ОДНОЙ!
И еще один ключ , третий от тамбура.
И не надо врать, что у тебя ТОЛЬКО ОДИН КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ.
maxsaf:
Я про машины и не говорил
Я про машины и не говорил
У меня на двери два разных замка.
НА ОДНОЙ!
И еще один ключ , третий от тамбура.
И не надо врать, что у тебя ТОЛЬКО ОДИН КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ.
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 00:38
Цитата:
Мы тут двери вообще не запираем. Отвечай на вопросы
111:
И не надо врать, что у тебя ТОЛЬКО ОДИН КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ.
И не надо врать, что у тебя ТОЛЬКО ОДИН КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ.
Мы тут двери вообще не запираем. Отвечай на вопросы
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 00:39
Цитата:
И что с того?
Ты мне покажи цену тут и сейчас.
Заем нам какой то Али, который делает российские ключи, за один доллар?
Ясно же что это обман.
Главное начинка..
maxsaf:
уже несколько раз сказал - на Али экспрессе
уже несколько раз сказал - на Али экспрессе
И что с того?
Ты мне покажи цену тут и сейчас.
Заем нам какой то Али, который делает российские ключи, за один доллар?
Ясно же что это обман.
Главное начинка..
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 00:40
Цитата:
Кто владелец шлагбаумов? Кто принимает оплату за ключи?
111:
Кто владелец шлагбаумов? Кто принимает оплату за ключи?
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 00:41
Цитата:
Меня это в последнюю очередь волнует, твое вранье, что один ключ от всех дверей, включая тамбур.
Покажи, сколько стоит ключ от российской Антивандалки, если ключ от деревянного китайского шлагбаума тут стоит со скидкой 9000?
maxsaf:
Мы тут двери вообще не запираем.
Мы тут двери вообще не запираем.
Меня это в последнюю очередь волнует, твое вранье, что один ключ от всех дверей, включая тамбур.
Покажи, сколько стоит ключ от российской Антивандалки, если ключ от деревянного китайского шлагбаума тут стоит со скидкой 9000?
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 00:42
А мне вот ещё интересно. Почтальоны не могут заехать во двор, значит и доставку осуществлять не обязаны. Пусть сами приходят в филиал и забирают свою почту.
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 00:43
Цитата:
Хех..
А где ключ от Антивандалки за ДОЛЛАР?
ЧТО ТЫ УВИЛИВАЕШЬ?
maxsaf:
Кто владелец шлагбаумов?
Кто владелец шлагбаумов?
Хех..
А где ключ от Антивандалки за ДОЛЛАР?
ЧТО ТЫ УВИЛИВАЕШЬ?
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 00:45
Цитата:
Хех..
А как я у себя нахожу Газету Шанс, газеты о Здоровье, квитанции за оплату?
У вас там в Германии, совсем никто не знает о Казахстане?
Эл-починно:
Почтальоны
Почтальоны
Хех..
А как я у себя нахожу Газету Шанс, газеты о Здоровье, квитанции за оплату?
У вас там в Германии, совсем никто не знает о Казахстане?
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 00:46
По этой же логике пожарные , полиция и скорая помощь, проехать не смогут. Значит пусть сами себе и оказывают первую помощь.
Ну кроме полиции и пожарных, те вправе даже повредить имущество, для предотвращения или тушения, в том числе и машину, если будет на дороге стоять.
Ну кроме полиции и пожарных, те вправе даже повредить имущество, для предотвращения или тушения, в том числе и машину, если будет на дороге стоять.
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