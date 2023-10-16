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≡ "Золотой" ключик
 
 
Страница 12 из 13«1...10111213»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47754
"Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 10:50
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В деле об установке шлагбаума намечается интересный поворот. Неопределенная группа лиц, самовольно установившая этот шлагбаум, предлагает соседям и малому бизнесу приобрести ключ за 25 000.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32348
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 00:26
#165
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Цитата:
maxsaf:
Без разницы. Замки то одинаковые. Как

Нет, блин, у меня много авто раньше было, когда был таким же королем как и этот депутат, но ни один ключ не подходил от двух разных авто друг к другу..
Тем более за доллар .
Ты что то заврался..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20327
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 00:31
#166
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Цитата:
111:
Ты что то заврался..

Кто владелец шлагбаумов, один частник или группа лиц, или ОСИ?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20327
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 00:31
#167
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Цитата:
111:
Ты что то заврался..

Я про машины и не говорил
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20327
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 00:33
#168
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Цитата:
111:

Кто продает ключи от шлагбаума новым жильцам, если те купят квартиру в вашем доме?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32348
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 00:35
#169
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Цитата:
maxsaf:
Кто владелец шлагбаумов, один частник или группа лиц, или ОСИ?

Хех..
Ключ от шлагбаума за ОДИН ДОЛЛАР ГДЕ?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20327
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 00:35
#170
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Цитата:
111:
Ключ от шлагбаума за ОДИН ДОЛЛАР ГДЕ?

Я уже несколько раз сказал - на Али экспрессе. Теперь ты отвечай на вопросы.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32348
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 00:37
#171
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Цитата:
maxsaf:
Я про машины и не говорил

У меня на двери два разных замка.
НА ОДНОЙ!
И еще один ключ , третий от тамбура.
И не надо врать, что у тебя ТОЛЬКО ОДИН КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20327
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 00:38
#172
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Цитата:
111:
И не надо врать, что у тебя ТОЛЬКО ОДИН КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ.

Мы тут двери вообще не запираем. Отвечай на вопросы
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32348
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 00:39
#173
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Цитата:
maxsaf:
уже несколько раз сказал - на Али экспрессе

И что с того?
Ты мне покажи цену тут и сейчас.
Заем нам какой то Али, который делает российские ключи, за один доллар?
Ясно же что это обман.
Главное начинка..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20327
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 00:40
#174
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Цитата:
111:

Кто владелец шлагбаумов? Кто принимает оплату за ключи?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32348
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 00:41
#175
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Цитата:
maxsaf:
Мы тут двери вообще не запираем.

Меня это в последнюю очередь волнует, твое вранье, что один ключ от всех дверей, включая тамбур.
Покажи, сколько стоит ключ от российской Антивандалки, если ключ от деревянного китайского шлагбаума тут стоит со скидкой 9000?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2542
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 00:42
#176
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А мне вот ещё интересно. Почтальоны не могут заехать во двор, значит и доставку осуществлять не обязаны. Пусть сами приходят в филиал и забирают свою почту.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32348
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 00:43
#177
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Цитата:
maxsaf:
Кто владелец шлагбаумов?

Хех..
А где ключ от Антивандалки за ДОЛЛАР?
ЧТО ТЫ УВИЛИВАЕШЬ?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32348
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 00:45
#178
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Цитата:
Эл-починно:
Почтальоны

Хех..
А как я у себя нахожу Газету Шанс, газеты о Здоровье, квитанции за оплату?
У вас там в Германии, совсем никто не знает о Казахстане?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2542
"Золотой" ключик
Отправлено: 17.10.23 - 00:46
#179
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По этой же логике пожарные , полиция и скорая помощь, проехать не смогут. Значит пусть сами себе и оказывают первую помощь. :lol:
Ну кроме полиции и пожарных, те вправе даже повредить имущество, для предотвращения или тушения, в том числе и машину, если будет на дороге стоять.
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