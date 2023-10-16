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≡ "Золотой" ключик
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47754
"Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 10:50
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В деле об установке шлагбаума намечается интересный поворот. Неопределенная группа лиц, самовольно установившая этот шлагбаум, предлагает соседям и малому бизнесу приобрести ключ за 25 000.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4953
Re: "Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 22:51
#105
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Цитата:
111:

Цитата:
maxsaf:

Цитата:
abaika95:


Товарищи!!
Может о чём то возвышенном поговорите, например: - о войне между Украиной и Россией или же о стычке ЦАХАЛ с ХАМАС, или о том как азербайджанцы выгнали армян.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20303
"Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 22:51
#106
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Цитата:
Эл-починно:
Я кажется понял. Они поставили антивандальный шлагбаум и теперь цену на него (которую по сути дела, за свои хотелки, должны платить хотюньщики сами) решили на пульты раскидать, которые ничем собственно от антивандальных не отличаются. не так?

111 крутится как юла, сначала сказал, что шлагбаум включен в стоимость ключа, потом - не включен. Заврался 8-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20303
"Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 22:53
#107
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Цитата:
ACROS:
Товарищи!!

Чтобы опять жижа из болота полилась? Уж лучше ОСИ обсуждать ;-)
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8752
"Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 22:54
#108
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Цитата:
ACROS:
Может о чём то возвышенном поговорите, например: - о войне между Украиной и Россией или же о стычке ЦАХАЛ с ХАМАС, или о том как азербайджанцы выгнали армян.

------Там и без нас разберутся
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8752
"Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 22:55
#109
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Цитата:
maxsaf:
111 крутится как юла,

-----А вот тут никогда правду не узнаем
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4953
Re: "Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 22:55
#110
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Цитата:
maxsaf:
опять жижа из болота полилась


Тут, кажеться, ещё хуже чем жижа из болото.
Неприятно всё это как то- как будто с чем то СКЛИЗКИМ столкнулся.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8752
"Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 22:56
#111
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Цитата:
maxsaf:
. Заврался

----Не впервой :lol: :lol: :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4953
Re: "Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 22:58
#112
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Цитата:
Гога:
без нас разберутся


Тут наверное, тоже, тем более в дело вступают наши НЕПОДКУПНЫЕ и живущие чисто на ОДНУ зарплату судьи, из бизнес-торгового дома под названием Областной суд.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20303
"Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 23:02
#113
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Цитата:
ACROS:
Тут, кажеться, ещё хуже чем жижа из болото. Неприятно всё это как то- как будто с чем то СКЛИЗКИМ столкнулся.

Ну это 111 так захотел. Я ему предлагал два варианта на выбор, он выбрал эту новость ;-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20303
"Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 23:04
#114
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Цитата:
maxsaf:
111 крутится как юла, сначала сказал, что шлагбаум включен в стоимость ключа

Цитата:
111: Первые пульты не антивандалка 8 стоили, эти 25. Включая расходы на шлагбаумы, установку и прочее. Остальное идет в фонд двора.

Потом я его спросил, сколько стоит запасной ключ, на что он ответил:
Цитата:
111:
Дубликат по 25 тысяч, как и есть.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20303
"Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 23:05
#115
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Цитата:
ACROS:
Тут наверное, тоже, тем более в дело вступают наши НЕПОДКУПНЫЕ и живущие чисто на ОДНУ зарплату судьи, из бизнес-торгового дома под названием Областной суд.

Щас Абайка скажет, что за такое засудить могут. Или не скажет?))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20303
Re: "Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 23:12
#116
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Цитата:
111:
А ты спроси, какой у него по 8000..

Если кто-то из соседей потеряет ключ, вы ему дубликат почём отдадите? Если сосед купит вторую машину, и жене тоже понадобится ключ - то кака цена будет для неё?
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8752
"Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 23:13
#117
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