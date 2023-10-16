Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
"Золотой" ключик
"Золотой" ключик
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47754
"Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 10:50
В деле об установке шлагбаума намечается интересный поворот. Неопределенная группа лиц, самовольно установившая этот шлагбаум, предлагает соседям и малому бизнесу приобрести ключ за 25 000.
Читать новость
Читать новость
Re: "Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 22:51
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Товарищи!!
Может о чём то возвышенном поговорите, например: - о войне между Украиной и Россией или же о стычке ЦАХАЛ с ХАМАС, или о том как азербайджанцы выгнали армян.
111:
Цитата:
maxsaf:
Цитата:
abaika95:
Товарищи!!
Может о чём то возвышенном поговорите, например: - о войне между Украиной и Россией или же о стычке ЦАХАЛ с ХАМАС, или о том как азербайджанцы выгнали армян.
"Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 22:51
Цитата:
111 крутится как юла, сначала сказал, что шлагбаум включен в стоимость ключа, потом - не включен. Заврался
Эл-починно:
Я кажется понял. Они поставили антивандальный шлагбаум и теперь цену на него (которую по сути дела, за свои хотелки, должны платить хотюньщики сами) решили на пульты раскидать, которые ничем собственно от антивандальных не отличаются. не так?
Я кажется понял. Они поставили антивандальный шлагбаум и теперь цену на него (которую по сути дела, за свои хотелки, должны платить хотюньщики сами) решили на пульты раскидать, которые ничем собственно от антивандальных не отличаются. не так?
111 крутится как юла, сначала сказал, что шлагбаум включен в стоимость ключа, потом - не включен. Заврался
"Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 22:53
Цитата:
Чтобы опять жижа из болота полилась? Уж лучше ОСИ обсуждать
ACROS:
Товарищи!!
Товарищи!!
Чтобы опять жижа из болота полилась? Уж лучше ОСИ обсуждать
"Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 22:54
Цитата:
------Там и без нас разберутся
ACROS:
Может о чём то возвышенном поговорите, например: - о войне между Украиной и Россией или же о стычке ЦАХАЛ с ХАМАС, или о том как азербайджанцы выгнали армян.
Может о чём то возвышенном поговорите, например: - о войне между Украиной и Россией или же о стычке ЦАХАЛ с ХАМАС, или о том как азербайджанцы выгнали армян.
------Там и без нас разберутся
"Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 22:55
Цитата:
-----А вот тут никогда правду не узнаем
maxsaf:
111 крутится как юла,
111 крутится как юла,
-----А вот тут никогда правду не узнаем
Re: "Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 22:55
Цитата:
Тут, кажеться, ещё хуже чем жижа из болото.
Неприятно всё это как то- как будто с чем то СКЛИЗКИМ столкнулся.
maxsaf:
опять жижа из болота полилась
опять жижа из болота полилась
Тут, кажеться, ещё хуже чем жижа из болото.
Неприятно всё это как то- как будто с чем то СКЛИЗКИМ столкнулся.
"Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 22:56
Цитата:
----Не впервой
maxsaf:
. Заврался
. Заврался
----Не впервой
Re: "Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 22:58
Цитата:
Тут наверное, тоже, тем более в дело вступают наши НЕПОДКУПНЫЕ и живущие чисто на ОДНУ зарплату судьи, из бизнес-торгового дома под названием Областной суд.
Гога:
без нас разберутся
без нас разберутся
Тут наверное, тоже, тем более в дело вступают наши НЕПОДКУПНЫЕ и живущие чисто на ОДНУ зарплату судьи, из бизнес-торгового дома под названием Областной суд.
"Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 23:02
Цитата:
Ну это 111 так захотел. Я ему предлагал два варианта на выбор, он выбрал эту новость
ACROS:
Тут, кажеться, ещё хуже чем жижа из болото. Неприятно всё это как то- как будто с чем то СКЛИЗКИМ столкнулся.
Тут, кажеться, ещё хуже чем жижа из болото. Неприятно всё это как то- как будто с чем то СКЛИЗКИМ столкнулся.
Ну это 111 так захотел. Я ему предлагал два варианта на выбор, он выбрал эту новость
"Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 23:04
Цитата:
Цитата:
Потом я его спросил, сколько стоит запасной ключ, на что он ответил:
Цитата:
maxsaf:
111 крутится как юла, сначала сказал, что шлагбаум включен в стоимость ключа
111 крутится как юла, сначала сказал, что шлагбаум включен в стоимость ключа
Цитата:
111: Первые пульты не антивандалка 8 стоили, эти 25. Включая расходы на шлагбаумы, установку и прочее. Остальное идет в фонд двора.
Потом я его спросил, сколько стоит запасной ключ, на что он ответил:
Цитата:
111:
Дубликат по 25 тысяч, как и есть.
Дубликат по 25 тысяч, как и есть.
"Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 23:05
Цитата:
Щас Абайка скажет, что за такое засудить могут. Или не скажет?))
ACROS:
Тут наверное, тоже, тем более в дело вступают наши НЕПОДКУПНЫЕ и живущие чисто на ОДНУ зарплату судьи, из бизнес-торгового дома под названием Областной суд.
Тут наверное, тоже, тем более в дело вступают наши НЕПОДКУПНЫЕ и живущие чисто на ОДНУ зарплату судьи, из бизнес-торгового дома под названием Областной суд.
Щас Абайка скажет, что за такое засудить могут. Или не скажет?))
Re: "Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 23:12
Цитата:
Если кто-то из соседей потеряет ключ, вы ему дубликат почём отдадите? Если сосед купит вторую машину, и жене тоже понадобится ключ - то кака цена будет для неё?
111:
А ты спроси, какой у него по 8000..
А ты спроси, какой у него по 8000..
Если кто-то из соседей потеряет ключ, вы ему дубликат почём отдадите? Если сосед купит вторую машину, и жене тоже понадобится ключ - то кака цена будет для неё?
"Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 23:13
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 54, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 52
|Зарегистрированные пользователи: Гога, maxsaf
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать