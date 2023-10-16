Отправлено: - 22:51

Эл-починно:

Я кажется понял. Они поставили антивандальный шлагбаум и теперь цену на него (которую по сути дела, за свои хотелки, должны платить хотюньщики сами) решили на пульты раскидать, которые ничем собственно от антивандальных не отличаются. не так?

Цитата:111 крутится как юла, сначала сказал, что шлагбаум включен в стоимость ключа, потом - не включен. Заврался