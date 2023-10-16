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≡ "Идея, возможно, была неплохая, но..." - Судьбу Ледовой арены за 4,2 млрд тенге прокомментировал аким Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47754
"Идея, возможно, была неплохая, но..." - Судьбу Ледовой арены за 4,2 млрд тенге прокомментировал аким Костанайской области
Отправлено: 16.10.23 - 18:57
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Аким области прошелся по коридорам бездействующей уже несколько месяцев арены и даже вышел на лед. Правда, общаться с подрядчиком пришлось под светом камер журналистов, так как арену отключили от системы электроснабжения.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20287
Re: "Идея, возможно, была неплохая, но..." - Судьбу...
Отправлено: 16.10.23 - 18:57
#1
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Цитата:
По словам Хована, его фирма продолжит инвестировать в другие объекты в Казахстане "с учетом костанайского опыта".

Как я и говорил :lol:
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1153
Re: "Идея, возможно, была неплохая, но..." - Судьбу...
Отправлено: 16.10.23 - 20:53
#2
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Цитата:
Государство должно управлять такими объектами, так как у частника меньше ресурсов. Источник:

таким образом,
мы с "ненужного футбола" переходим на "еще более ненужный хоккей"
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
392
Re: "Идея, возможно, была неплохая, но..." - Судьбу...
Отправлено: 16.10.23 - 21:19
#3
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Дворец в рабочем состоянии, света нет, вентиляцию вроде исправили, недостатки будут устранены. Но это уже не наши проблемы, и этот недострой будет содержаться за счёт бюджета.

Где-то в Дубаях кайфует выгодополучатель от стройки ледового дворца...
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