В деле об установке шлагбаума намечается интересный поворот. Неопределенная группа лиц, самовольно установившая этот шлагбаум, предлагает соседям и малому бизнесу приобрести ключ за 25 000. Читать новость
Вечер добрый всем ! Имею возможность и право комментария по шлагбауму и пультам управления ими. Шлагбаумы установленные : Фирма Доорхан. Производство Китай. Пульт Доорхан оригинал стоит 6000 тенге. Зашить пульт стоит 3000 тенге. Пульты на фото-это дешевая подделка. Спец из фирмы доорхан зашъет такие пульты за один час 1000 штук. Я зашью 1200. Мне даже допуск к шлагбауму не нужен. Тема ни о чем. Для специалиста!!!
Ильяс: жильцы в курсе, о судимости Ахметова или вы ввели их в заблуждение?
А может быть мы в твой офис придем, народом, места хватит? Но там ты скажешь все подставники и тд.. Лучше к нам может? Не бойся, никто не будет тебе грубить, просто с народом поговоришь, посмотришь.. Ну я пока не скажу, что им, народу, в январе ты сплетни про Ильяса распространял, а так, давай, если есть хоть капелька совести..
Вот, твой друг фотал, нас, вон там и Амирка, моя суженая, остальные, которых ты назвал, что воруют сами у себя, а в статье говорится о мошенниках. Ты всех их обозвал ворами, ради Павла, Воли? Все тебя ждут, я уже написал в вацапе, хотят ли они поговорить с тем, кто метит в депутаты, хотят.. Но пока не сказал, что номер три семерки в конце распространял сплетни о нашем председателе. Да и зачем? Я не собираю гумно по углам унитаза, я его смываю.. Фото
111: А то что вытаскивается подноготная жильцов, это по правилам?
Где? Назови хоть один комментарий. Это в твоём больном воображении всё происходит. К тебе же по теме статьи только вопросы задают, на которые ты просто вульгарно неадекватно реагируешь. Вместо ответов - личностные выпады, причём только с твоей стороны. Спокойно ответь на вопросы - и вопросов не будет.
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