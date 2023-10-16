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≡ "Золотой" ключик
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47754
"Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 10:50
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В деле об установке шлагбаума намечается интересный поворот. Неопределенная группа лиц, самовольно установившая этот шлагбаум, предлагает соседям и малому бизнесу приобрести ключ за 25 000.
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
514
Re: "Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 19:51
#60
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Вечер добрый всем ! Имею возможность и право комментария по шлагбауму и пультам управления ими. Шлагбаумы установленные : Фирма Доорхан. Производство Китай. Пульт Доорхан оригинал стоит 6000 тенге. Зашить пульт стоит 3000 тенге. Пульты на фото-это дешевая подделка. Спец из фирмы доорхан зашъет такие пульты за один час 1000 штук. Я зашью 1200. Мне даже допуск к шлагбауму не нужен. Тема ни о чем. Для специалиста!!!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32304
"Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 19:51
#61
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Или оденешь свои брутальные черные очочки и будешь защищать Павла, Волю?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32304
"Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 19:54
#62
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Цитата:
Ильяс:
жильцы в курсе, о судимости Ахметова или вы ввели их в заблуждение?

А может быть мы в твой офис придем, народом, места хватит?
Но там ты скажешь все подставники и тд..
Лучше к нам может?
Не бойся, никто не будет тебе грубить, просто с народом поговоришь, посмотришь..
Ну я пока не скажу, что им, народу, в январе ты сплетни про Ильяса распространял, а так, давай, если есть хоть капелька совести..
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
514
Re: "Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 19:56
#63
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Очень законно и очень экономно зашью 1000 пультов в ваш двор. А фирмы законных по Кустанаю только 3. Кто являются дилерами фирмы Доорхан. Кстати фирма и бренд РоССийский. Для некоторых....
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32304
"Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 19:57
#64
Комментарий удален модератором.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32304
"Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 20:01
#65
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Цитата:
soldat pv:
Я зашью 1200.

Я тебе дам 5000 за один пульт
Как раз мне второй нужен.
Сделаем?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32304
"Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 20:12
#66
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Цитата:
Ильяс:

Вот, твой друг фотал, нас, вон там и Амирка, моя суженая, остальные, которых ты назвал, что воруют сами у себя, а в статье говорится о мошенниках.
Ты всех их обозвал ворами, ради Павла, Воли?
Все тебя ждут, я уже написал в вацапе, хотят ли они поговорить с тем, кто метит в депутаты, хотят..
Но пока не сказал, что номер три семерки в конце распространял сплетни о нашем председателе.
Да и зачем?
Я не собираю гумно по углам унитаза, я его смываю..
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1849
"Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 20:22
#67
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Я вижу, что страсти здесь разгорелись не на шутку. Напоминаю: тема статьи - о соответствии действий ОСИ законодательству Казахстана.
Выяснять отношения можно в л/с.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32304
"Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 20:25
#68
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Выяснять отношения можно в л/с.

А то что вытаскивается подноготная жильцов, это по правилам?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2530
"Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 20:30
#69
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Цитата:
111:
А то что вытаскивается подноготная жильцов, это по правилам?

Где? Назови хоть один комментарий. Это в твоём больном воображении всё происходит. К тебе же по теме статьи только вопросы задают, на которые ты просто вульгарно неадекватно реагируешь. Вместо ответов - личностные выпады, причём только с твоей стороны. Спокойно ответь на вопросы - и вопросов не будет. 8-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32304
"Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 20:34
#70
Комментарий удален модератором.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2530
"Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 20:43
#71
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Цитата:
111:
Я как то разберусь в своем дворе без граждан из Германии,

Поживём увидим! :lol: Цитата:
111:
тцундумба?

Что за ругательные слова тут употребляешь? :lol:
Даже гугл не переводит. 8-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20287
"Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 20:52
#72
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Цитата:
111:
А то что вытаскивается подноготная жильцов, это по правилам?

А разве это не ты пишешь везде, где только можно, про миллиарды, Майбахи и родственные связи своих оппонентов? :lol:
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
514
Re: "Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 21:01
#73
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111 пульт стоит 6000 тенге , читай внимательно. Зашью бесплатно!!!
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20287
"Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 21:03
#74
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Цитата:
111:
Я тебе дам 5000 за один пульт Как раз мне второй нужен.

С целью перепродажи за 25000? :lol:
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