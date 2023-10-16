Отправлено: - 19:54

Ильяс:

жильцы в курсе, о судимости Ахметова или вы ввели их в заблуждение?

Цитата:А может быть мы в твой офис придем, народом, места хватит?Но там ты скажешь все подставники и тд..Лучше к нам может?Не бойся, никто не будет тебе грубить, просто с народом поговоришь, посмотришь..Ну я пока не скажу, что им, народу, в январе ты сплетни про Ильяса распространял, а так, давай, если есть хоть капелька совести..