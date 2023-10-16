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"Идея, возможно, была неплохая, но..." - Судьбу Ледовой арены за 4,2 млрд тенге прокомментировал аким Костанайской области
"Идея, возможно, была неплохая, но..." - Судьбу Ледовой арены за 4,2 млрд тенге прокомментировал аким Костанайской области
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