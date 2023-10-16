Отправлено: - 19:03

Ильяс:

И всё таки Ахметов осуждён по уголовной статье чуть ли не госимзмена, к

Цитата:И что?Ты конкретно его в чем то обвиняешь?Если да, то сразу скажи.Если хочешь просто лить грязь на него, то это нарушение и модераторы обязаны пресечь это, или нет?