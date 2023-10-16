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≡ "Золотой" ключик
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47754
"Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 10:50
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В деле об установке шлагбаума намечается интересный поворот. Неопределенная группа лиц, самовольно установившая этот шлагбаум, предлагает соседям и малому бизнесу приобрести ключ за 25 000.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32298
"Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 18:38
#45
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И Самуратов Ильяс, давай сравним, наш бешбар дворовый, с вашим.
У кого вкуснее?
Может тот, кто говорит о воровстве у своих соседей, сам вор?
Ничего себе.
Да все видели, как варил беш, как несли, как угощали..
Как ели..
И вот это какому то торгашу надо просто обгадить?
Эх ты, какая все таки низость..
Надо теперь о тебе справки навести..
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
390
"Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 18:53
#46
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Ещё вопрос, а вы перед жильцами 10 числа каждого месяца отчитываетесь за расходы?
И всё таки Ахметов осуждён по уголовной статье чуть ли не госимзмена, как после этого с таким авторитетом он управляет чужими средствами и препятствует проезду жильцам к своему имуществу? У него судимость не погашена.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32298
"Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 18:57
#47
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Цитата:
Ильяс:
Ещё вопрос, а вы перед жильцами 10 числа каждого месяца отчитываетесь за р

Разумеется..
Вот сегодня за помпу например отсчитался председатель.
А что?
И ты кто такой, чтоб я отсчитывался перед тобой?
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32298
"Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 19:03
#48
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Цитата:
Ильяс:
И всё таки Ахметов осуждён по уголовной статье чуть ли не госимзмена, к

И что?
Ты конкретно его в чем то обвиняешь?
Если да, то сразу скажи.
Если хочешь просто лить грязь на него, то это нарушение и модераторы обязаны пресечь это, или нет?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32298
"Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 19:07
#49
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Цитата:
Ильяс:
Ещё вопрос, а вы перед жильцами 10 числа каждого месяца отчитываетесь за расходы?

Прийти можешь как мужчина, позовем народ, спросишь, будем в любые двери заходить, твой друг Говоров видел уже.
Или слабо?
Можешь только как всегда, кляузы доносить на других, защищая идиотов?
Ведь не просто же так?
Ну так как?
Принимаешь мое предложение, как мужика, одного из жителей этого двора, или побоишься?

[Исправлено: 111, 16.10.2023 - 19:08]
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
390
"Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 19:27
#50
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А жильцы в курсе, о судимости Ахметова или вы ввели их в заблуждение?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32298
"Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 19:28
#51
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Цитата:
Ильяс:
Бешпармаки, опять же за чей счёт банкет. И кто все судебные издержки оплачивает? Собственники жилья!!!

Сегодня у меня плов.
На деньги Собственников жилья!Цитата:
111:
Золотой ключик, золотой квадрат, и главно золотые люди.. Завистники, у которых дворы уторают в грязи, завидуют. Кстати, Самуратов Ильяс, который торгует, торгаш короче, покажи свой двор, вот хочется посмотреть!


И закаты наши тут самые красивые!
Берите, завидуйте

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32298
"Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 19:32
#52
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Цитата:
Ильяс:
жильцы в курсе, о судимости Ахметова или вы ввели их в заблуждение?

Ну ты можешь прийти, всем рассказать, как наши квартиросдатчики..
Мне в январе, когда они распространяли, сказали эту ужасную правду..
По вацапу..
Я чуть не обокакался..
Теперь меня трясет и трясет, остановить не может..
Тянули на свою сторону между прочим, от депутата, ты же знаешь эту историю..
Ты же ИПшник, не поддерживай этого рецидивиста и прочее .
Но я решил поддержать все же.
Все таки это мой дом, мой квадрат и мой золотой ключик..
И жители всё для меня, ни как для тебя, отбросы..
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32298
"Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 19:35
#53
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Цитата:
Ильяс:
жильцы в курсе

Ну так придешь, может опять расскажешь не через вацап, а уже напрямую?
Как мужчина, нашим жителям?
Послушаешь что они скажут, или срочно распродадут дома за бесценок и уедут..
Или гадости только по вацапу распространяешь?
Ты же нам присылал, потом стирал эти сообщения?
Эх ты, как же подловато у тебя там все..

[Исправлено: 111, 16.10.2023 - 19:36]
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32298
"Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 19:39
#54
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Цитата:
Ильяс:
жильцы в курсе, о судимости Ахметова или вы ввели их в заблуждение

Я же тогда не понял что это ты.
Три семерки на конце, с твоего номера ты писал?
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(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32298
"Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 19:41
#55
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Пять троек..
Мне тоже как то их потом поменяли на начальные 777, и получилось некрасиво..
Остались две 33
Эх..
Давние такие истории..

[Исправлено: 111, 16.10.2023 - 19:42]
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
390
Re: "Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 19:42
#56
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Насколько помню Кимы там лет 30 сидят, а вашего уголовника не припомню, теперь он личные обиды решил вылить на предпринимателей?

Включите мозги, дайте всем собственникам ключи от шлагбаума и заройте топор войны.
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32298
"Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 19:44
#57
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Цитата:
Ильяс:
Насколько помню

Ты мне ушки то не заговаривай.
Так придешь или нет, с народом общаться?
Мы сейчас обсуждаем не твоего кента Пашу..
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(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32298
"Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 19:46
#58
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Так зачем аы нам писали на вацап гадости, Ильяс?
Хотел сам свою кандидатуру тут выдвинуть, да закон помешал о недвижухе?
Который сняли 16го мая?
За этим ты сплетни тут все распространял?
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32298
"Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 19:49
#59
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Понимаю, рубаха, особенно клетчатая ближе к телу.
Но все же.
Прошу, придешь выслушать мнение народа?
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