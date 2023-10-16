В деле об установке шлагбаума намечается интересный поворот. Неопределенная группа лиц, самовольно установившая этот шлагбаум, предлагает соседям и малому бизнесу приобрести ключ за 25 000. Читать новость
И Самуратов Ильяс, давай сравним, наш бешбар дворовый, с вашим. У кого вкуснее? Может тот, кто говорит о воровстве у своих соседей, сам вор? Ничего себе. Да все видели, как варил беш, как несли, как угощали.. Как ели.. И вот это какому то торгашу надо просто обгадить? Эх ты, какая все таки низость.. Надо теперь о тебе справки навести..
Ещё вопрос, а вы перед жильцами 10 числа каждого месяца отчитываетесь за расходы? И всё таки Ахметов осуждён по уголовной статье чуть ли не госимзмена, как после этого с таким авторитетом он управляет чужими средствами и препятствует проезду жильцам к своему имуществу? У него судимость не погашена.
Ильяс: Ещё вопрос, а вы перед жильцами 10 числа каждого месяца отчитываетесь за расходы?
Прийти можешь как мужчина, позовем народ, спросишь, будем в любые двери заходить, твой друг Говоров видел уже. Или слабо? Можешь только как всегда, кляузы доносить на других, защищая идиотов? Ведь не просто же так? Ну так как? Принимаешь мое предложение, как мужика, одного из жителей этого двора, или побоишься?
Ильяс: Бешпармаки, опять же за чей счёт банкет. И кто все судебные издержки оплачивает? Собственники жилья!!!
Сегодня у меня плов. На деньги Собственников жилья!Цитата:
111: Золотой ключик, золотой квадрат, и главно золотые люди.. Завистники, у которых дворы уторают в грязи, завидуют. Кстати, Самуратов Ильяс, который торгует, торгаш короче, покажи свой двор, вот хочется посмотреть!
И закаты наши тут самые красивые! Берите, завидуйте
Ильяс: жильцы в курсе, о судимости Ахметова или вы ввели их в заблуждение?
Ну ты можешь прийти, всем рассказать, как наши квартиросдатчики.. Мне в январе, когда они распространяли, сказали эту ужасную правду.. По вацапу.. Я чуть не обокакался.. Теперь меня трясет и трясет, остановить не может.. Тянули на свою сторону между прочим, от депутата, ты же знаешь эту историю.. Ты же ИПшник, не поддерживай этого рецидивиста и прочее . Но я решил поддержать все же. Все таки это мой дом, мой квадрат и мой золотой ключик.. И жители всё для меня, ни как для тебя, отбросы..
Ну так придешь, может опять расскажешь не через вацап, а уже напрямую? Как мужчина, нашим жителям? Послушаешь что они скажут, или срочно распродадут дома за бесценок и уедут.. Или гадости только по вацапу распространяешь? Ты же нам присылал, потом стирал эти сообщения? Эх ты, как же подловато у тебя там все..
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