Отправлено: - 11:51

abaika95:

если они купили ключи по данной цене у обслуживающей компании которая производит эти шлагбаумы и ключи то претензий никаких быть не может

Цитата:Если цена существенно выше рыночной, то возможно в ней заложен "откат". Для выяснения этого требуется отдельная проверка.