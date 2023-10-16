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≡ "Золотой" ключик
 
 
Страница 3 из 3«123
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47753
"Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 10:50
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В деле об установке шлагбаума намечается интересный поворот. Неопределенная группа лиц, самовольно установившая этот шлагбаум, предлагает соседям и малому бизнесу приобрести ключ за 25 000.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20281
Re: "Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 11:51
#30
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Цитата:
abaika95:
если они купили ключи по данной цене у обслуживающей компании которая производит эти шлагбаумы и ключи то претензий никаких быть не может

Если цена существенно выше рыночной, то возможно в ней заложен "откат". Для выяснения этого требуется отдельная проверка. ;-)
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Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
227
Re: "Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 14:45
#31
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Эти предприниматели вечно ноют, что им мешают вести бизнес. Что света божего не видят, всё трудятся. Да притом бесплатно почти. А сами каждый квартал летают за рубеж на море покупаться.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
387
"Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 16:05
#32
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расскажи почему председателю ОСИ Ахметову - запрещено пожизненно занимать государственные должности? И как после уголовного дела - можно занимать должность председателя ОСИ?

[Исправлено: Ильяс, 16.10.2023 - 16:10]

[Исправлено: Ильяс, 16.10.2023 - 16:20]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32279
"Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 17:23
#33
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Цитата:
Ильяс:
едседателю ОСИ Ахметову - запрещено пожизненно занимать государственные должности

И что?
Это государственная должность, председатель ОСИ?
И почему выискиваетмя какпя то постель не по теме, товарищи модераторы?
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
387
"Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 17:36
#34
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111 то есть вы не отрицаете, что бывший полицейский, осуждённый по уголовному делу на 5 лет, о раскрытии государственной тайны, теперь управляет ОСИ и незаконно не допускает собственников к личному имуществу, хотя по кондоминиум за каждой квартирой закреплено 20м2 для парковки автомобиля.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32279
"Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 17:43
#35
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Цитата:
Ильяс:
111 то есть вы не отрицаете, что бывший полицейский

Ты, бывший недодепутат, мне зачем твое постельное белье то, сплетни?
Мне вот этого не надо.
Ты тоже накосячил, выкинули с маслихата и что, ты теперь не человек?
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
387
"Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 17:46
#36
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Опять же что ваше ОСИ добилось? Поменяли асфальт во дворе, сделали детскую площадку - так это заслуга акимата. Шлагбаум - дело хорошее, а ссорить соседей - это последнее дело. Бешпармаки, опять же за чей счёт банкет. И кто все судебные издержки оплачивает? Собственники жилья!!!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32279
"Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 17:49
#37
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Цитата:
Ильяс:
Опять же что ваше ОСИ добилось? Поменяли асфальт во дворе, сделали детскую площадку - так это заслуга акимата. Шлагбаум - дело хорошее, а ссорить соседей - это последнее дело. Бешпармаки, опять же за чей счёт банкет

Господи..
Беш за мой личный счет..
Приди мне и в лицо это скажи, прежде чем называть меня мошенником.
Приди и у людей спроси, кто оплачивает бешбар и вообще стол и как это делается.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32279
"Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 17:50
#38
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Идет откровенный поклеп на нас всех жильцов, со стороны Самуратова.
Молодец, это уже статья.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8742
"Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 17:53
#39
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Цитата:
111:
Ты, бывший недодепутат,

---А оскорблять -то зачем ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32279
"Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 17:53
#40
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Цитата:
Ильяс:
И кто все судебные издержки оплачивает? Собственники жилья!!

Это можешь подтвердить на суде?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32279
"Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 17:54
#41
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Цитата:
Гога:
А оскорблять -то зачем ?

В мошенничестве он меня оскорбил лично.
Написав что я украл как то деньги у жильцов и сделал бешбармак.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8742
"Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 17:59
#42
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Цитата:
111:
Написав что я украл как то деньги у жильцов и сделал бешбармак.

---Где он так написал ?
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