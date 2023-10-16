Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
"Золотой" ключик
"Золотой" ключик
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47753
"Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 10:50
В деле об установке шлагбаума намечается интересный поворот. Неопределенная группа лиц, самовольно установившая этот шлагбаум, предлагает соседям и малому бизнесу приобрести ключ за 25 000.
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 20281
Re: "Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 11:51
Цитата:
Если цена существенно выше рыночной, то возможно в ней заложен "откат". Для выяснения этого требуется отдельная проверка.
abaika95:
если они купили ключи по данной цене у обслуживающей компании которая производит эти шлагбаумы и ключи то претензий никаких быть не может
если они купили ключи по данной цене у обслуживающей компании которая производит эти шлагбаумы и ключи то претензий никаких быть не может
Если цена существенно выше рыночной, то возможно в ней заложен "откат". Для выяснения этого требуется отдельная проверка.
Z
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 29.10.18
- Сообщений:
- 227
Re: "Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 14:45
Эти предприниматели вечно ноют, что им мешают вести бизнес. Что света божего не видят, всё трудятся. Да притом бесплатно почти. А сами каждый квартал летают за рубеж на море покупаться.
"Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 16:05
[Исправлено: Ильяс, 16.10.2023 - 16:10]
[Исправлено: Ильяс, 16.10.2023 - 16:20]
"Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 17:23
Цитата:
И что?
Это государственная должность, председатель ОСИ?
И почему выискиваетмя какпя то постель не по теме, товарищи модераторы?
Ильяс:
едседателю ОСИ Ахметову - запрещено пожизненно занимать государственные должности
едседателю ОСИ Ахметову - запрещено пожизненно занимать государственные должности
И что?
Это государственная должность, председатель ОСИ?
И почему выискиваетмя какпя то постель не по теме, товарищи модераторы?
"Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 17:36
111 то есть вы не отрицаете, что бывший полицейский, осуждённый по уголовному делу на 5 лет, о раскрытии государственной тайны, теперь управляет ОСИ и незаконно не допускает собственников к личному имуществу, хотя по кондоминиум за каждой квартирой закреплено 20м2 для парковки автомобиля.
"Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 17:43
Цитата:
Ты, бывший недодепутат, мне зачем твое постельное белье то, сплетни?
Мне вот этого не надо.
Ты тоже накосячил, выкинули с маслихата и что, ты теперь не человек?
Ильяс:
111 то есть вы не отрицаете, что бывший полицейский
111 то есть вы не отрицаете, что бывший полицейский
Ты, бывший недодепутат, мне зачем твое постельное белье то, сплетни?
Мне вот этого не надо.
Ты тоже накосячил, выкинули с маслихата и что, ты теперь не человек?
"Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 17:46
Опять же что ваше ОСИ добилось? Поменяли асфальт во дворе, сделали детскую площадку - так это заслуга акимата. Шлагбаум - дело хорошее, а ссорить соседей - это последнее дело. Бешпармаки, опять же за чей счёт банкет. И кто все судебные издержки оплачивает? Собственники жилья!!!
"Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 17:49
Цитата:
Господи..
Беш за мой личный счет..
Приди мне и в лицо это скажи, прежде чем называть меня мошенником.
Приди и у людей спроси, кто оплачивает бешбар и вообще стол и как это делается.
Ильяс:
Опять же что ваше ОСИ добилось? Поменяли асфальт во дворе, сделали детскую площадку - так это заслуга акимата. Шлагбаум - дело хорошее, а ссорить соседей - это последнее дело. Бешпармаки, опять же за чей счёт банкет
Опять же что ваше ОСИ добилось? Поменяли асфальт во дворе, сделали детскую площадку - так это заслуга акимата. Шлагбаум - дело хорошее, а ссорить соседей - это последнее дело. Бешпармаки, опять же за чей счёт банкет
Господи..
Беш за мой личный счет..
Приди мне и в лицо это скажи, прежде чем называть меня мошенником.
Приди и у людей спроси, кто оплачивает бешбар и вообще стол и как это делается.
"Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 17:50
Идет откровенный поклеп на нас всех жильцов, со стороны Самуратова.
Молодец, это уже статья.
Молодец, это уже статья.
"Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 17:53
Цитата:
---А оскорблять -то зачем ?
111:
Ты, бывший недодепутат,
Ты, бывший недодепутат,
---А оскорблять -то зачем ?
"Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 17:53
Цитата:
Это можешь подтвердить на суде?
Ильяс:
И кто все судебные издержки оплачивает? Собственники жилья!!
И кто все судебные издержки оплачивает? Собственники жилья!!
Это можешь подтвердить на суде?
"Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 17:54
Цитата:
В мошенничестве он меня оскорбил лично.
Написав что я украл как то деньги у жильцов и сделал бешбармак.
Гога:
А оскорблять -то зачем ?
А оскорблять -то зачем ?
В мошенничестве он меня оскорбил лично.
Написав что я украл как то деньги у жильцов и сделал бешбармак.
"Золотой" ключик
Отправлено: 16.10.23 - 17:59
Цитата:
---Где он так написал ?
111:
Написав что я украл как то деньги у жильцов и сделал бешбармак.
Написав что я украл как то деньги у жильцов и сделал бешбармак.
---Где он так написал ?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 45, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 45
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать