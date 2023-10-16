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≡ Шахматно-шашечный марафон завершился в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47753
Шахматно-шашечный марафон завершился в Костанае
Отправлено: 16.10.23 - 17:47
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На протяжении трех недель по инициативе городского отдела физкультуры и спорта на базе городской и областной библиотек прошли подряд три турнира среди инвалидов с ограничениями по зрению.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8742
Re: Шахматно-шашечный марафон завершился в Костанае
Отправлено: 16.10.23 - 17:47
#1
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Молодцы , не сдаются !!Так держать !
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