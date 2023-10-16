Re: Домашних тиранов планируют выселять из жилья в Казахстане

Отправлено: - 13:09

Давно надо было сделать так, чтобы наказание не зависело от заявительницы, на драке взяли - и никаких примирений до следующего мордобития. Мы так когда-то свою соседку по 3-4 раза в месяц спасали, милиция приезжает, дебошира подмыхи и вперёд ! А она бежит следом в кровавых соплях - ой, тапочки ему возьмите, а утром он уже дома. Так весь подъезд не его, а её ненавидел