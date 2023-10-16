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Казахстанцы будут меньше платить за срочность при получении удостоверения личности
Казахстанцы будут меньше платить за срочность при получении удостоверения личности
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