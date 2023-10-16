НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Домашних тиранов планируют выселять из жилья в Казахстане
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47752
Домашних тиранов планируют выселять из жилья в Казахстане
Отправлено: 16.10.23 - 13:09
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане хотят внести изменения в законодательство, согласно которым бытовых тиранов будут выселять из жилья. Об этом сообщил начальник управления Комитета административной полиции МВД Руслан Каржаспеков.
Читать новость

Филипповна
§ Филипповна
(Пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
39
Re: Домашних тиранов планируют выселять из жилья в Казахстане
Отправлено: 16.10.23 - 13:09
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давно надо было сделать так, чтобы наказание не зависело от заявительницы, на драке взяли - и никаких примирений до следующего мордобития. Мы так когда-то свою соседку по 3-4 раза в месяц спасали, милиция приезжает, дебошира подмыхи и вперёд ! А она бежит следом в кровавых соплях - ой, тапочки ему возьмите, а утром он уже дома. Так весь подъезд не его, а её ненавидел
Профайл
Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13436
Re: Домашних тиранов планируют выселять из жилья в Казахстане
Отправлено: 16.10.23 - 13:41
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Удивляет. А не что мужчины страдают. ? Им женщинам цветы даришь. А они на тебя в суд! Неё так не пойдёт .
Профайл
Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13436
Re: Домашних тиранов планируют выселять из жилья в Казахстане
Отправлено: 16.10.23 - 13:43
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я их одеваю . Шапки, шубы. А они на тебя в суд. А забыл алименты вы ваще совесть потеряли.
Профайл
Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13436
Re: Домашних тиранов планируют выселять из жилья в Казахстане
Отправлено: 16.10.23 - 13:47
#4
Комментарий удален модератором.
Профайл
Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13436
Домашних тиранов планируют выселять из жилья в Казахстане
Отправлено: 16.10.23 - 13:57
#5
Комментарий удален модератором.
Профайл
Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13436
Re: Домашних тиранов планируют выселять из жилья в Казахстане
Отправлено: 16.10.23 - 14:08
#6
Комментарий удален модератором.
Профайл
Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13436
Re: Домашних тиранов планируют выселять из жилья в Казахстане
Отправлено: 16.10.23 - 14:22
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверно больше семью не создам. Трудно , тяжело и зачем. . Я однолюб.
Профайл
Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13436
Re: Домашних тиранов планируют выселять из жилья в Казахстане
Отправлено: 16.10.23 - 14:34
#8
Комментарий удален модератором.
Профайл
Z
* ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
226
Re: Домашних тиранов планируют выселять из жилья в Казахстане
Отправлено: 16.10.23 - 14:40
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А если тиран собственник жилья, а жертва не собственник жилья? Тогда как?
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26071
Re: Домашних тиранов планируют выселять из жилья в Казахстане
Отправлено: 16.10.23 - 14:41
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Кроме этого, дебоширам могут запретить употреблять алкоголь

Интересно, кто мне может запретить, употреблять алкоголь?... :lol: :-P :-x
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 31, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 29
Зарегистрированные пользователи: Vit, Gljuk

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS