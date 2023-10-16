Re: Казахстанцы будут меньше платить за срочность при получении...

Отправлено: - 11:26

Так получилось что мне пришлось паспорт менять в Актобе. При чем я житель Костаная. Прописка и всё такое. Я пришёл в чужой город в ЦОН. И сказал у меня проблема. Паспорт заканчивается летом, но виза ещё живая Они мне сделали новый паспорт и у меня получается два паспорта! Они оставили мне старый паспорт с визой. но потом я пришёл в ЦОН у нас уже и отдал старый паспорт. Я считаю что у нас молодцы. Умеют работать и идти на встречу!