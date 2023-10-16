НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Казахстанцы будут меньше платить за срочность при получении удостоверения личности
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47751
Казахстанцы будут меньше платить за срочность при получении удостоверения личности
Отправлено: 16.10.23 - 11:26
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Информационно-производственный центр МВД РК снизит цены на услугу по выдаче в ускоренном порядке документов, удостоверяющих личность. Проект соответствующего приказа опубликовали на портале "Открытые НПА".
Читать новость

Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13428
Re: Казахстанцы будут меньше платить за срочность при получении...
Отправлено: 16.10.23 - 11:26
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так получилось что мне пришлось паспорт менять в Актобе. При чем я житель Костаная. Прописка и всё такое. Я пришёл в чужой город в ЦОН. И сказал у меня проблема. Паспорт заканчивается летом, но виза ещё живая Они мне сделали новый паспорт и у меня получается два паспорта! Они оставили мне старый паспорт с визой. но потом я пришёл в ЦОН у нас уже и отдал старый паспорт. Я считаю что у нас молодцы. Умеют работать и идти на встречу!
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13428
Re: Казахстанцы будут меньше платить за срочность при получении...
Отправлено: 16.10.23 - 11:29
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А. Забыл добавить. За срочность около 25-30 тыщ отдал. Не взятка а через кассу.
Профайл
nmv85
§ nmv85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.20
Сообщений:
141
Re: Казахстанцы будут меньше платить за срочность при получении...
Отправлено: 16.10.23 - 11:39
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Стесняюсь спросить, а за паспорт НЕ СРОЧНО , когда будем меньше платить. А то паспорт скоро будет стоить шибко недоступно
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32271
Казахстанцы будут меньше платить за срочность при получении удостоверения личности
Отправлено: 16.10.23 - 12:26
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Действительно, паспорт как?
Что они нам подачки пихают?
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13428
Казахстанцы будут меньше платить за срочность при получении удостоверения личности
Отправлено: 16.10.23 - 12:43
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Я, незнаю как. А когда надо очень срочно, то да. Платишь. Ну не взятку. Там тема официальная.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13428
Казахстанцы будут меньше платить за срочность при получении удостоверения личности
Отправлено: 16.10.23 - 12:45
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:

Ну согласись. Ты в другом городе, заходишь в ЦОН. Тебе идут на встречу. Два паспорта. На руках. Красота.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 41, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 38
Зарегистрированные пользователи: Тимур Гафуров, Vit, Gljuk

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS