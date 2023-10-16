Отправлено: - 08:37

saba:

Скоро будет считаться неприличным называть женщину женщиной, а мужчину мужчиной, белое называть белым, а чёрное чёрным, за вами западниками не успеть, если соблюдать все ваши ограничения , свод правил форума распухнет до угрожающих размеров.

Цитата:Иностранцы пытаются тут довести свою западную культуры толерантности, другой просто нет, тут в правилах до некого абсурда..Да, возможно скоро будут правила, Родитель номер один и Родитель номер два, тут на форуме..