saba: Скоро будет считаться неприличным называть женщину женщиной, а мужчину мужчиной, белое называть белым, а чёрное чёрным, за вами западниками не успеть, если соблюдать все ваши ограничения , свод правил форума распухнет до угрожающих размеров.
Иностранцы пытаются тут довести свою западную культуры толерантности, другой просто нет, тут в правилах до некого абсурда.. Да, возможно скоро будут правила, Родитель номер один и Родитель номер два, тут на форуме..
За эти слова конечно же приношу извинения! Я могу признавать свои ошибки и прошу редакцию не выгонять меня с сайта! Конечно же американские янки, это стройные, подтянутые и спортивные люди! И еще красивые! Вы, мы, я, все мы любим от души таких хороших, позитивных и стройных янки! За сим откланиваюсь!
alex_60: Из соглашения. 2.2.3. Искажение названий стран, национальностей (населения стран), фамилий президентов государств (руководителей правительств).
Не считаю употребление слова "янки" нарушением этого пункта. Это не национальность и не народ. Это исторически сложившееся название части населения страны. Повторяю - для меня это слово не несет негативной коннотации. На сайте был пример со словом "хохол", но его как раз употребляли по отношению ко всем украинцам. В случае с "янки" такого обобщения нет.
Тимур Гафуров: Не считаю употребление слова "янки" нарушением этого пункта. Это не национальность и не народ. Это исторически сложившееся название части населения страны. Повторяю - для меня это слово не несет негативной коннотации. На сайте был пример со словом "хохол", но его как раз употребляли по отношению ко всем украинцам. В случае с "янки" такого обобщения нет.
А теперь замените слово "янки" на слово "тургаец", и повторите пожалуйста вышесказанное.
Тимур Гафуров: Претензию отправили в директ. Ответа нет. Ищем адрес, чтобы отправить почтой. Если поможете, будем благодарны.
вроде как при претензиях на интеллектуальную собственность вполне нормально обратиться в полицию с заявлением, а там уже адрес этого администратора найдут в два счета и тогда уже можно начинать досудебное разбирательство а так если честно вы до китайской пасхи будете ждать что администрация паблика вам ответит или кто то нарушая закон сольет его фио и адрес. честно ожидал от редакции более решительных действий по защите своих коммерческих интересов
abaika95: честно ожидал от редакции более решительных действий по защите своих коммерческих интересов
Спасибо за лестное мнение о редакции. Уже был опыт общения с пабликами через полицию. Положительный, кстати. Надо повторить. Скажу честно - просто пока руки не доходят. Этим надо заниматься, но всегда есть более важные дела. Займусь.
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