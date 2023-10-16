НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Служебные » Книга жалоб и предложений
≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
Страница 593 из 593«1...591592593
Ответить Новый топик
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32244
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.10.23 - 08:37
#5921
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Скоро будет считаться неприличным называть женщину женщиной, а мужчину мужчиной, белое называть белым, а чёрное чёрным, за вами западниками не успеть, если соблюдать все ваши ограничения , свод правил форума распухнет до угрожающих размеров.

Иностранцы пытаются тут довести свою западную культуры толерантности, другой просто нет, тут в правилах до некого абсурда..
Да, возможно скоро будут правила, Родитель номер один и Родитель номер два, тут на форуме..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32244
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.10.23 - 09:40
#5922
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
толстые, жирные и

За эти слова конечно же приношу извинения!
Я могу признавать свои ошибки и прошу редакцию не выгонять меня с сайта!
Конечно же американские янки, это стройные, подтянутые и спортивные люди!
И еще красивые!
Вы, мы, я, все мы любим от души таких хороших, позитивных и стройных янки!
За сим откланиваюсь!
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32244
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.10.23 - 09:42
#5923
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И надеюсь что извинения будут приняты!
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1847
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.10.23 - 09:48
#5924
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Из соглашения. 2.2.3. Искажение названий стран, национальностей (населения стран), фамилий президентов государств (руководителей правительств).

Не считаю употребление слова "янки" нарушением этого пункта. Это не национальность и не народ. Это исторически сложившееся название части населения страны.
Повторяю - для меня это слово не несет негативной коннотации.
На сайте был пример со словом "хохол", но его как раз употребляли по отношению ко всем украинцам. В случае с "янки" такого обобщения нет.
Профайл Посетить вебсайт
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20256
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.10.23 - 09:51
#5925
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
Не считаю употребление слова "янки" нарушением этого пункта. Это не национальность и не народ. Это исторически сложившееся название части населения страны. Повторяю - для меня это слово не несет негативной коннотации. На сайте был пример со словом "хохол", но его как раз употребляли по отношению ко всем украинцам. В случае с "янки" такого обобщения нет.

А теперь замените слово "янки" на слово "тургаец", и повторите пожалуйста вышесказанное.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32244
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.10.23 - 09:55
#5926
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
янки" на слово "тургаец

Тургаец с Торгая.
Янки откуда?
Это форма местоположения, жительства или еще что то?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20256
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.10.23 - 10:20
#5927
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемая редакция, почему комментарии новости не доступны?

Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14280
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.10.23 - 10:39
#5928
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
Претензию отправили в директ. Ответа нет. Ищем адрес, чтобы отправить почтой. Если поможете, будем благодарны.

вроде как при претензиях на интеллектуальную собственность вполне нормально обратиться в полицию с заявлением, а там уже адрес этого администратора найдут в два счета и тогда уже можно начинать досудебное разбирательство
а так если честно вы до китайской пасхи будете ждать что администрация паблика вам ответит или кто то нарушая закон сольет его фио и адрес. честно ожидал от редакции более решительных действий по защите своих коммерческих интересов
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1847
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.10.23 - 10:41
#5929
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А теперь замените слово "янки" на слово "тургаец", и повторите пожалуйста вышесказанное.

Абсолютно одинаково для меня. Торгаец - житель Торгая. Ничего негативного в этом слове для меня нет.
Профайл Посетить вебсайт
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1847
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.10.23 - 10:44
#5930
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
честно ожидал от редакции более решительных действий по защите своих коммерческих интересов

Спасибо за лестное мнение о редакции.
Уже был опыт общения с пабликами через полицию. Положительный, кстати. Надо повторить.
Скажу честно - просто пока руки не доходят. Этим надо заниматься, но всегда есть более важные дела. Займусь.
Профайл Посетить вебсайт
Страница 593 из 593«1...591592593
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 11, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 11
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS