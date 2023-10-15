Re: На отремонтрованную за 750 млн дорогу Новопавловка-Кушмурун...

Отправлено: - 22:36

Толщина асфальтового покрытия дорог Для проезжих частей требования по ГОСТу выше, чем для других участков. Минимальная толщина асфальта на дорогах составляет 8 см. На оживленных магистралях и трассах каждый пласт должен быть не меньше 10 см. На трассах асфальтовая смесь кладется в несколько слоев:первый пласт: 4-8 см;второй пласт: 4-6 см. Между пластами обязательно распределяют битумную эмульсию, чтобы обеспечить лучшее сцепление материала. При соблюдении нормы толщины укладки асфальта ремонт не потребуется несколько лет.