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На отремонтрованную за 750 млн дорогу Новопавловка-Кушмурун потратят еще 82 млн тенге, чтобы залатать ямы
На отремонтрованную за 750 млн дорогу Новопавловка-Кушмурун потратят еще 82 млн тенге, чтобы залатать ямы
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