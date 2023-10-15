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≡ На отремонтрованную за 750 млн дорогу Новопавловка-Кушмурун потратят еще 82 млн тенге, чтобы залатать ямы
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47749
На отремонтрованную за 750 млн дорогу Новопавловка-Кушмурун потратят еще 82 млн тенге, чтобы залатать ямы
Отправлено: 15.10.23 - 19:59
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- В связи с тем, что подрядная организация проявила недобросовестное отношение к поставленым задачам, - говорится в сообщении ведомства, - местными исполнительными органами был инициирован судебный иск о понуждении выполнить обязательства и внесении в реестр недобросовестных поставщиков. Судом принято решение удовлетворить исковые требования местной власти.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1059
Re: На отремонтрованную за 750 млн дорогу Новопавловка-Кушмурун...
Отправлено: 15.10.23 - 19:59
#1
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Про 5 см... Это они серьёзно? :-o
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
633
Re: На отремонтрованную за 750 млн дорогу Новопавловка-Кушмурун...
Отправлено: 15.10.23 - 20:19
#2
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Цитата:
обубликованном

???)))!!!
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8739
Re: На отремонтрованную за 750 млн дорогу Новопавловка-Кушмурун...
Отправлено: 15.10.23 - 22:36
#3
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Толщина асфальтового покрытия дорог Для проезжих частей требования по ГОСТу выше, чем для других участков. Минимальная толщина асфальта на дорогах составляет 8 см. На оживленных магистралях и трассах каждый пласт должен быть не меньше 10 см. На трассах асфальтовая смесь кладется в несколько слоев:первый пласт: 4-8 см;второй пласт: 4-6 см. Между пластами обязательно распределяют битумную эмульсию, чтобы обеспечить лучшее сцепление материала. При соблюдении нормы толщины укладки асфальта ремонт не потребуется несколько лет.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1467
На отремонтрованную за 750 млн дорогу Новопавловка-Кушмурун потратят еще 82 млн тенге, чтобы залатать ямы
Отправлено: 16.10.23 - 07:15
#4
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13419
Re: На отремонтрованную за 750 млн дорогу Новопавловка-Кушмурун...
Отправлено: 16.10.23 - 08:28
#5
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Цитата:
Дорожный знак, который ограничивает движение большегрузов, установили только после жалобы к акиму области

Ну и смысл в вашем знаке когда дорогу уже убили. Кому хотите запретить? Зерновозу? Фуре? Местного тракториста наймите и пусть ваш посёлок перекопает по периметру. А мы посмотрим как вы будите жить.
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