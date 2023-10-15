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Кто уберет провод напротив остановки по ул. Бородина?
Кто уберет провод напротив остановки по ул. Бородина?
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47749
Кто уберет провод напротив остановки по ул. Бородина?
Отправлено: 15.10.23 - 16:04
Видео снято на автобусной остановке возле 28-й школы на ул. Бородина. Провод свисает прямо напротив павильона. У водителей общественного транспорта нет возможностей заехать в карман и высадить пассажиров, приходится тормозить прямо посреди дороги.
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(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 26070
Re: Кто уберет провод напротив остановки по ул. Бородина?
Отправлено: 15.10.23 - 16:04
Да, это - проблема...
Re: Кто уберет провод напротив остановки по ул. Бородина?
Отправлено: 15.10.23 - 16:12
///Мы звоним в полицию по телефону "102", а там наши жалобы перенаправляют опять в iKomek.//
а зачем в полицию то звонить, правильно вас перенаправляют,
должны сказать им спасибо за это.
а зачем в полицию то звонить, правильно вас перенаправляют,
должны сказать им спасибо за это.
Кто уберет провод напротив остановки по ул. Бородина?
Отправлено: 15.10.23 - 16:19
как то во дворе по весне ктек аварию устранял,
проезжую часть повредил, ну и засыпали землей,
где был асфальт. просело через время понятно.
набираю автоматом 102,так и так говорю девушка записала.
через время звонит полицейский, представился, звание такое,
говорит проезд же вроде есть, это не к нам , а в комек.
ну я конечно извинился, говорю извините ошибся.
перезвонил в комек, записали, потом перезвонили через месяц, сказали срок выполнения работ- сентябрь месяц.
вот в начале октября сделали.
[Исправлено: alex_60, 15.10.2023 - 16:21]
проезжую часть повредил, ну и засыпали землей,
где был асфальт. просело через время понятно.
набираю автоматом 102,так и так говорю девушка записала.
через время звонит полицейский, представился, звание такое,
говорит проезд же вроде есть, это не к нам , а в комек.
ну я конечно извинился, говорю извините ошибся.
перезвонил в комек, записали, потом перезвонили через месяц, сказали срок выполнения работ- сентябрь месяц.
вот в начале октября сделали.
[Исправлено: alex_60, 15.10.2023 - 16:21]
Re: Кто уберет провод напротив остановки по ул. Бородина?
Отправлено: 15.10.23 - 16:31
28-й школы на ул. Бородина. ----А где это ? Только школу №5 по Бородина знаю ?
Re: Кто уберет провод напротив остановки по ул. Бородина?
Отправлено: 15.10.23 - 16:35
Уже нашел . Бывший УПК.
Кто уберет провод напротив остановки по ул. Бородина?
Отправлено: 15.10.23 - 18:30
Цитата:
Вот "грамотей", давече меня поправлял, КТЭК- а не ктек.
alex_60:
как то во дворе по весне ктек аварию устранял...
как то во дворе по весне ктек аварию устранял...
Вот "грамотей", давече меня поправлял, КТЭК- а не ктек.
Кто уберет провод напротив остановки по ул. Бородина?
Отправлено: 15.10.23 - 20:16
Цитата:
ктек- это на английском, международное название.
здесь же на форуме представители разных стран.
у них сайт
www.ktek.kz
е-майл jurist@ktek.kz
так что мимо.
[Исправлено: alex_60, 15.10.2023 - 20:19]
Kairat stayer:
КТЭК- а не ктек
КТЭК- а не ктек
ктек- это на английском, международное название.
здесь же на форуме представители разных стран.
у них сайт
е-майл jurist@ktek.kz
так что мимо.
[Исправлено: alex_60, 15.10.2023 - 20:19]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 20247
Re: Кто уберет провод напротив остановки по ул. Бородина?
Отправлено: 15.10.23 - 21:16
Цитата:
Не, не получится. Это республиканский уровень
Цитата:
А там скажут Акиму, что обращений не было.
Может после этой публикации аким города обратит внимание на эту проблему и заставит своих подчиненных решить ее?!
Не, не получится. Это республиканский уровень
Цитата:
Мы неоднократно обращались в службу iKomek
А там скажут Акиму, что обращений не было.
Кто уберет провод напротив остановки по ул. Бородина?
Отправлено: 16.10.23 - 06:32
Цитата:
Вот это поворот, переплюнул даже Прохорову. Ничего негативного против английского языка не могу сказать, но тебе же не нравились фонд Сороса, радужные вместе с Карлсоном .
alex_60:
ктек- это на английском, международное название. здесь же на форуме представители разных стран...
ктек- это на английском, международное название. здесь же на форуме представители разных стран...
Вот это поворот, переплюнул даже Прохорову. Ничего негативного против английского языка не могу сказать, но тебе же не нравились фонд Сороса, радужные вместе с Карлсоном .
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3144
Re: Кто уберет провод напротив остановки по ул. Бородина?
Отправлено: 16.10.23 - 08:25
По всему Аль-Фараби от Майлина до Баймагамбетова висят и валяются срезанные с бетонных опор провода.
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