Отправлено: - 21:16

Может после этой публикации аким города обратит внимание на эту проблему и заставит своих подчиненных решить ее?!

Мы неоднократно обращались в службу iKomek

Цитата:Не, не получится. Это республиканский уровеньЦитата:А там скажут Акиму, что обращений не было.