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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20233
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 23:08
#11701
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Цитата:
111:
Эх друзья иностранцы.. То жалобы на меня, то шантаж.. Ну вот никак не могут без гадости на наш народ..

Не прячься за спину народа. Это только между мной и тобой.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32187
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 23:08
#11702
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Цитата:
maxsaf:
ваше дело переквалифицируют в вымогательство,

Хех..
Ну и что?
Подавай иски, там посмотрим..
Зачем просто Пугать?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19198
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 23:09
#11703
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Цитата:
saba:
Представьте да! Я не люблю насилия и не люблю войну!


Впечатление противоположное.
Раз мусолите эту тему изо дня в день.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8737
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 23:09
#11704
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Цитата:
111:
То жалобы на меня, то шантаж.. Ну вот никак не могут без гадости на наш народ..

----Причем тут народ ?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32187
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 23:11
#11705
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Цитата:
maxsaf:
Это только между мной и тобой.

Господи..
Завтра у меня суд, точнее два, 18го еще суд на меня..
И что, мне надо плакать и бояться вас, которые нахапали?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32187
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 23:13
#11706
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Цитата:
Гога:
Причем тут народ ?

Ну наш народ будет за меня в любом случае, потому ходит в суды толпами, ыотографируется у Говорова, правда тот это фото не напечатал.
Народ попросил сбросить фото, если может, народ просил Говорова сфотать..
А тот, непонятно куда исчез..
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8737
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 23:16
#11707
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Цитата:
111:

---Так почему у евреев по матери определяется национальность ?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32187
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 23:17
#11708
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Цитата:
Гога:
Так почему у евреев по матери определяется национальность ?

Спроси у Иисуса наверно?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8737
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 23:18
#11709
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Цитата:
111:
Ну наш народ будет за меня в любом случае

---Ну , скажем , не народ , а только группа людей .Не поменяй понятия .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8737
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 23:19
#11710
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Наро́д — историческая социальная общность людей[1][2], определяемая совокупностью таких признаков, как общность языка и территории, близость культуры и быта, общность исторического развития и, в некоторых случаях, принадлежность к одному государству[
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32187
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 23:20
#11711
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Цитата:
Гога:
Наро́д

Ну у Иисуса спросил или нет?
Что забалтываешь тему то?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3162
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 23:21
#11712
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Цитата:
alex_60:
Впечатление противоположное.

А я что , когда нибудь высказывался за войну? По моему это Вы её безоговорочно поддержали и даже предлагали отпраздновать день "присоединения" 4 областей Украины к РФ, до сих пор помню, как Вы уговаривали посмотреть трансляцию из Георгиевского зала Кремля.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20233
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 23:22
#11713
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Цитата:
111:
Господи.. Завтра у меня суд, точнее два, 18го еще суд на меня.. И что, мне надо плакать и бояться вас, которые нахапали?

Щас я подготовлю черновик новости, сделаю все по красоте, с картинками, отправлю тебе на утверждение :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3162
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 23:23
#11714
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Цитата:
Гога:
--Ну

Тимур и его команда в действии. Начался вечерний этап шельмования? Классная игра, захватывает наверное?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32187
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 23:23
#11715
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Цитата:
saba:
Тимур и его команда в действии.

Скорее Доносчик вместо Тимы..
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