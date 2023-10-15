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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 23:08
Цитата:
Не прячься за спину народа. Это только между мной и тобой.
111:
Эх друзья иностранцы.. То жалобы на меня, то шантаж.. Ну вот никак не могут без гадости на наш народ..
Эх друзья иностранцы.. То жалобы на меня, то шантаж.. Ну вот никак не могут без гадости на наш народ..
Не прячься за спину народа. Это только между мной и тобой.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 23:08
Цитата:
Хех..
Ну и что?
Подавай иски, там посмотрим..
Зачем просто Пугать?
maxsaf:
ваше дело переквалифицируют в вымогательство,
ваше дело переквалифицируют в вымогательство,
Хех..
Ну и что?
Подавай иски, там посмотрим..
Зачем просто Пугать?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 19198
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 23:09
Цитата:
Впечатление противоположное.
Раз мусолите эту тему изо дня в день.
saba:
Представьте да! Я не люблю насилия и не люблю войну!
Представьте да! Я не люблю насилия и не люблю войну!
Впечатление противоположное.
Раз мусолите эту тему изо дня в день.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 23:09
Цитата:
----Причем тут народ ?
111:
То жалобы на меня, то шантаж.. Ну вот никак не могут без гадости на наш народ..
То жалобы на меня, то шантаж.. Ну вот никак не могут без гадости на наш народ..
----Причем тут народ ?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 23:11
Цитата:
Господи..
Завтра у меня суд, точнее два, 18го еще суд на меня..
И что, мне надо плакать и бояться вас, которые нахапали?
maxsaf:
Это только между мной и тобой.
Это только между мной и тобой.
Господи..
Завтра у меня суд, точнее два, 18го еще суд на меня..
И что, мне надо плакать и бояться вас, которые нахапали?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 23:13
Цитата:
Ну наш народ будет за меня в любом случае, потому ходит в суды толпами, ыотографируется у Говорова, правда тот это фото не напечатал.
Народ попросил сбросить фото, если может, народ просил Говорова сфотать..
А тот, непонятно куда исчез..
Гога:
Причем тут народ ?
Причем тут народ ?
Ну наш народ будет за меня в любом случае, потому ходит в суды толпами, ыотографируется у Говорова, правда тот это фото не напечатал.
Народ попросил сбросить фото, если может, народ просил Говорова сфотать..
А тот, непонятно куда исчез..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 23:16
Цитата:
---Так почему у евреев по матери определяется национальность ?
111:
---Так почему у евреев по матери определяется национальность ?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 23:17
Цитата:
Спроси у Иисуса наверно?
Гога:
Так почему у евреев по матери определяется национальность ?
Так почему у евреев по матери определяется национальность ?
Спроси у Иисуса наверно?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 23:18
Цитата:
---Ну , скажем , не народ , а только группа людей .Не поменяй понятия .
111:
Ну наш народ будет за меня в любом случае
Ну наш народ будет за меня в любом случае
---Ну , скажем , не народ , а только группа людей .Не поменяй понятия .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 23:19
Наро́д — историческая социальная общность людей[1][2], определяемая совокупностью таких признаков, как общность языка и территории, близость культуры и быта, общность исторического развития и, в некоторых случаях, принадлежность к одному государству[
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 23:20
Цитата:
Ну у Иисуса спросил или нет?
Что забалтываешь тему то?
Гога:
Наро́д
Наро́д
Ну у Иисуса спросил или нет?
Что забалтываешь тему то?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 3162
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 23:21
Цитата:
А я что , когда нибудь высказывался за войну? По моему это Вы её безоговорочно поддержали и даже предлагали отпраздновать день "присоединения" 4 областей Украины к РФ, до сих пор помню, как Вы уговаривали посмотреть трансляцию из Георгиевского зала Кремля.
alex_60:
Впечатление противоположное.
Впечатление противоположное.
А я что , когда нибудь высказывался за войну? По моему это Вы её безоговорочно поддержали и даже предлагали отпраздновать день "присоединения" 4 областей Украины к РФ, до сих пор помню, как Вы уговаривали посмотреть трансляцию из Георгиевского зала Кремля.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 23:22
Цитата:
Щас я подготовлю черновик новости, сделаю все по красоте, с картинками, отправлю тебе на утверждение
111:
Господи.. Завтра у меня суд, точнее два, 18го еще суд на меня.. И что, мне надо плакать и бояться вас, которые нахапали?
Господи.. Завтра у меня суд, точнее два, 18го еще суд на меня.. И что, мне надо плакать и бояться вас, которые нахапали?
Щас я подготовлю черновик новости, сделаю все по красоте, с картинками, отправлю тебе на утверждение
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 3162
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 23:23
Цитата:
Тимур и его команда в действии. Начался вечерний этап шельмования? Классная игра, захватывает наверное?
Гога:
--Ну
--Ну
Тимур и его команда в действии. Начался вечерний этап шельмования? Классная игра, захватывает наверное?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 23:23
Цитата:
Скорее Доносчик вместо Тимы..
saba:
Тимур и его команда в действии.
Тимур и его команда в действии.
Скорее Доносчик вместо Тимы..
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