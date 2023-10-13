Уважаемая редакция, тут товарищ один периодически людей называет "жирные потные янки", я не уверен, это подпадает под правило об обзывании народа плохими словами или нет. Пожалуйста, дайте свою оценку.
maxsaf: я не уверен, это подпадает под правило об обзывании народа плохими словами или нет. Пожалуйста, дайте свою оценку.
Слово "янки" само по себе оскорблением не является. Мне все-таки кажется. что яки - это не народ, а скорее идентификация социально-культурной общности. Жирный и потный - да, оскорбление. Но нарушением правил сайта это будет в том случае, если фраза адресована конкретному пользователю. По отношению к какой-либо общности людей - нет. Но здесь нарушен другой пункт: 2.2.1. Призывы к насилию, высказывания расистского характера, разжигание межнациональной, межконфессиональной и социальной розни и другую информацию, которая нарушает законы РК. В том числе клеветнические, шовинистические, гомофобные, содержащие угрозы или заведомо ложную, оскорбляющую, вульгарную, непристойную информацию в любом из элементов сообщения.
А именно - по признаку шовинизма. Шовини́зм (фр. chauvinisme) — идеология национального превосходства, ставящая целью обоснование права на дискриминацию, эксплуатацию и угнетение других народов мира. Шовинизм способствует возникновению и распространению неприязни или ненависти к чужакам, иноземцам, иноверцам, по принципу «не такой — чужой — чужак — враг».
Поэтому коммент отредактировал. Пользователей прошу быть корректнее в выражениях.
Тимур Гафуров: Слово "янки" само по себе оскорблением не является.
В Вики говорится, что оно употреблялось южанами для обозначения противоборствующей стороны (по отношению уже ко всем северянам, прежде всего солдатам) и носило пренебрежительный оттенок. В настоящее время всё чаще это слово употребляется как насмешливо-ироническое прозвище для всех белых граждан США.
maxsaf: В настоящее время всё чаще это слово употребляется как насмешливо-ироническое прозвище для всех белых граждан США.
Вам, конечно, виднее. Но для меня янки - это герой Марка Твена. вполне положительный персонаж. В любом случае - это обозначение общности людей. И оскорблением оно может быть только в том случае, если адресовано кому-то конкретному и этот кто-то считает себя оскорбленным. В приведенном вами примере этого нет.
Скоро будет считаться неприличным называть женщину женщиной, а мужчину мужчиной, белое называть белым, а чёрное чёрным, за вами западниками не успеть, если соблюдать все ваши ограничения , свод правил форума распухнет до угрожающих размеров.Кстати в Казахстане слово"негр" никак не носит уничижающий смысл, а Вы об этом говорите как о доказанном факте
Из соглашения. 2.2.3. Искажение названий стран, национальностей (населения стран), фамилий президентов государств (руководителей правительств).
Но почему то не работает в вопросе Выше обсуждаемом. В части населения стран, национальностей. Никаких лично кому то , или про народ в целом в этом пункте нет. Поэтому надо толковать так как написано- искажение запрещено. И не надо ничего придумывать. Тем более к искажение добавляются уничижительные дополнения-толстые, жирные и тд.
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