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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4948
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 19:46
Цитата:
Не тот случай
alex_60:
ы же пользуетесь этим вариантом в жизни.
ы же пользуетесь этим вариантом в жизни.
Не тот случай
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4948
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 19:57
Цитата:
С 22 лет под задницей служебные машины, начиная с ГАЗ-52, головастика, нивы, уазика, волги и всегда сам рулю, надоедает и тоже люблю ездить в автобусах, особенно в междугородних, на дальние расстояния: - сел к окну и тупо смотришь на пейзажи- глаза и голова отдыхает.
Vit:
Обажаю ездить в автобусе
Обажаю ездить в автобусе
С 22 лет под задницей служебные машины, начиная с ГАЗ-52, головастика, нивы, уазика, волги и всегда сам рулю, надоедает и тоже люблю ездить в автобусах, особенно в междугородних, на дальние расстояния: - сел к окну и тупо смотришь на пейзажи- глаза и голова отдыхает.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 3154
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 20:50
Цитата:
Газон как служебная машина? Ооо, парторгам вроде пирожковоз полагался? нет
ACROS:
ГАЗ-52, головастика, нивы, уазика, волги
ГАЗ-52, головастика, нивы, уазика, волги
Газон как служебная машина? Ооо, парторгам вроде пирожковоз полагался? нет
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 13414
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 21:03
Цитата:
ACROS:Нет. Парторгам УАЗ пологаося. На земле только так гоняли.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 21:24
Цитата:
Че за частица и куда?
Гога:
Молодой человек , во-первых тут надо вставить частицу**не*** . Гд
Молодой человек , во-первых тут надо вставить частицу**не*** . Гд
Че за частица и куда?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 21:29
Хороший янки..
Деспозита...
Деспозита...
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 21:34
Хорошие янки
Тогда почему
Оксфордский словарь английского языка указывает на одно из самых ранних происхождений этого слова от «eankke», применявшегося индейцами-чероки по отношению к колонистам Новой Англии, и обозначавшего их как трусливых людей
Тогда почему
Оксфордский словарь английского языка указывает на одно из самых ранних происхождений этого слова от «eankke», применявшегося индейцами-чероки по отношению к колонистам Новой Англии, и обозначавшего их как трусливых людей
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 21:37
Цитата:
То есть ты прекрасно осознаешь, что обзываешь так народ унизительной кличкой, но все равно делаешь это. Что и требовалось доказать.
[Исправлено: maxsaf, 15.10.2023 - 21:38]
111:
обозначавшего их как трусливых людей
обозначавшего их как трусливых людей
То есть ты прекрасно осознаешь, что обзываешь так народ унизительной кличкой, но все равно делаешь это. Что и требовалось доказать.
[Исправлено: maxsaf, 15.10.2023 - 21:38]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 21:40
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 21:43
Цитата:
Отвечу провокацией на провокацию:
Это хороший карагандинец или казахский фашист?
[Исправлено: maxsaf, 15.10.2023 - 21:44]
111:
А это хто? Это не хорошие янки или как, или немецкие фашисты?
А это хто? Это не хорошие янки или как, или немецкие фашисты?
Отвечу провокацией на провокацию:
Это хороший карагандинец или казахский фашист?
[Исправлено: maxsaf, 15.10.2023 - 21:44]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 21:46
Цитата:
Янки это народ?
maxsaf:
То есть ты прекрасно осознаешь, что обзываешь так народ
То есть ты прекрасно осознаешь, что обзываешь так народ
Янки это народ?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 21:48
Цитата:
Я индеец?
Я же дал ссылку, что такое для индейцев янки.
maxsaf:
что обзываешь так народ
что обзываешь так народ
Я индеец?
Я же дал ссылку, что такое для индейцев янки.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 21:49
Цитата:
Возможно
111:
Я индеец?
Я индеец?
Возможно
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 21:50
Цитата:
Нет, инопланетяне. ДБ.
111:
Янки это народ?
Янки это народ?
Нет, инопланетяне. ДБ.
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