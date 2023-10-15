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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4948
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 19:46
#11641
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Цитата:
alex_60:
ы же пользуетесь этим вариантом в жизни.


Не тот случай
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4948
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 19:57
#11642
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Цитата:
Vit:
Обажаю ездить в автобусе


С 22 лет под задницей служебные машины, начиная с ГАЗ-52, головастика, нивы, уазика, волги и всегда сам рулю, надоедает и тоже люблю ездить в автобусах, особенно в междугородних, на дальние расстояния: - сел к окну и тупо смотришь на пейзажи- глаза и голова отдыхает.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3154
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 20:50
#11643
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Цитата:
ACROS:
ГАЗ-52, головастика, нивы, уазика, волги

Газон как служебная машина? Ооо, парторгам вроде пирожковоз полагался? нет
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20214
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 21:01
#11644
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Цитата:
ACROS:
Так как и вы - баранами.

В #10993 и далее я объяснил подробно, что я думаю про барашков. И что-то вы не особо возражали. Может пропустили?

ссылка
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13414
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 21:03
#11645
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Цитата:
ACROS:
Нет. Парторгам УАЗ пологаося. На земле только так гоняли.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32159
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 21:24
#11646
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Цитата:
Гога:
Молодой человек , во-первых тут надо вставить частицу**не*** . Гд

Че за частица и куда?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32159
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 21:29
#11647
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Хороший янки..
Деспозита...


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32159
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 21:34
#11648
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Хорошие янки
Тогда почему

Оксфордский словарь английского языка указывает на одно из самых ранних происхождений этого слова от «eankke», применявшегося индейцами-чероки по отношению к колонистам Новой Англии, и обозначавшего их как трусливых людей
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20214
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 21:37
#11649
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Цитата:
111:
обозначавшего их как трусливых людей

То есть ты прекрасно осознаешь, что обзываешь так народ унизительной кличкой, но все равно делаешь это. Что и требовалось доказать.

[Исправлено: maxsaf, 15.10.2023 - 21:38]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32159
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 21:40
#11650
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А это хто?
Это не хорошие янки или как, или немецкие фашисты?

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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20214
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 21:43
#11651
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Цитата:
111:
А это хто? Это не хорошие янки или как, или немецкие фашисты?

Отвечу провокацией на провокацию:

Это хороший карагандинец или казахский фашист?




[Исправлено: maxsaf, 15.10.2023 - 21:44]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32159
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 21:46
#11652
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Цитата:
maxsaf:
То есть ты прекрасно осознаешь, что обзываешь так народ

Янки это народ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32159
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 21:48
#11653
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Цитата:
maxsaf:
что обзываешь так народ

Я индеец?
Я же дал ссылку, что такое для индейцев янки.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20214
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 21:49
#11654
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Цитата:
111:
Я индеец?

Возможно :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20214
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 21:50
#11655
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Цитата:
111:
Янки это народ?

Нет, инопланетяне. ДБ.
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