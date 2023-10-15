Отправлено: - 19:57

Vit:

Обажаю ездить в автобусе

Цитата:С 22 лет под задницей служебные машины, начиная с ГАЗ-52, головастика, нивы, уазика, волги и всегда сам рулю, надоедает и тоже люблю ездить в автобусах, особенно в междугородних, на дальние расстояния: - сел к окну и тупо смотришь на пейзажи- глаза и голова отдыхает.