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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1844
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 13.10.23 - 16:25
#5911
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Цитата:
abaika95:
а что там с судом с администрацией костанайского паблика который у вас материалы по акимам спер?

Претензию отправили в директ. Ответа нет. Ищем адрес, чтобы отправить почтой. Если поможете, будем благодарны.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20214
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 13.10.23 - 23:26
#5912
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Уважаемая редакция, тут товарищ один периодически людей называет "жирные потные янки", я не уверен, это подпадает под правило об обзывании народа плохими словами или нет. Пожалуйста, дайте свою оценку.

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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1844
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 14.10.23 - 20:39
#5913
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Цитата:
maxsaf:
я не уверен, это подпадает под правило об обзывании народа плохими словами или нет. Пожалуйста, дайте свою оценку.

Слово "янки" само по себе оскорблением не является. Мне все-таки кажется. что яки - это не народ, а скорее идентификация социально-культурной общности.
Жирный и потный - да, оскорбление. Но нарушением правил сайта это будет в том случае, если фраза адресована конкретному пользователю.
По отношению к какой-либо общности людей - нет.
Но здесь нарушен другой пункт:
2.2.1. Призывы к насилию, высказывания расистского характера, разжигание межнациональной, межконфессиональной и социальной розни и другую информацию, которая нарушает законы РК. В том числе клеветнические, шовинистические, гомофобные, содержащие угрозы или заведомо ложную, оскорбляющую, вульгарную, непристойную информацию в любом из элементов сообщения.

А именно - по признаку шовинизма.
Шовини́зм (фр. chauvinisme) — идеология национального превосходства, ставящая целью обоснование права на дискриминацию, эксплуатацию и угнетение других народов мира. Шовинизм способствует возникновению и распространению неприязни или ненависти к чужакам, иноземцам, иноверцам, по принципу «не такой — чужой — чужак — враг».

Поэтому коммент отредактировал.
Пользователей прошу быть корректнее в выражениях.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20214
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 14.10.23 - 20:49
#5914
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Цитата:
Тимур Гафуров: Слово "янки" само по себе оскорблением не является.
В Вики говорится, что оно употреблялось южанами для обозначения противоборствующей стороны (по отношению уже ко всем северянам, прежде всего солдатам) и носило пренебрежительный оттенок. В настоящее время всё чаще это слово употребляется как насмешливо-ироническое прозвище для всех белых граждан США.
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1844
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 15.10.23 - 21:13
#5915
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Цитата:
maxsaf:
В настоящее время всё чаще это слово употребляется как насмешливо-ироническое прозвище для всех белых граждан США.

Вам, конечно, виднее. Но для меня янки - это герой Марка Твена. вполне положительный персонаж.
В любом случае - это обозначение общности людей. И оскорблением оно может быть только в том случае, если адресовано кому-то конкретному и этот кто-то считает себя оскорбленным. В приведенном вами примере этого нет.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20214
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 15.10.23 - 21:23
#5916
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Цитата:
Тимур Гафуров:
В любом случае - это обозначение общности людей.

ссылка

Для многих американцев прозвище «янки» практически равносильно тому, как назвать афроамериканцы «негром». Особенно эта проблема остро ощущается на севере, где и вовсе считается неприличным словом.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3154
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 15.10.23 - 21:40
#5917
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Цитата:
maxsaf:
вовсе считается неприличным словом

Скоро будет считаться неприличным называть женщину женщиной, а мужчину мужчиной, белое называть белым, а чёрное чёрным, за вами западниками не успеть, если соблюдать все ваши ограничения , свод правил форума распухнет до угрожающих размеров.Кстати в Казахстане слово"негр" никак не носит уничижающий смысл, а Вы об этом говорите как о доказанном факте
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20214
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 15.10.23 - 21:48
#5918
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Цитата:
saba:
.Кстати в Казахстане слово"негр" никак не носит уничижающий смысл, а Вы об этом говорите как о доказанном факте

Здесь на форуме были знатные споры насчёт этого, вы все пропустили. После этих споров в правила был добавлен пункт, запрещающий называть народы или группы людей кличками. Ссылку дать?
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