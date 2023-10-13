Отправлено: - 20:39

maxsaf:

я не уверен, это подпадает под правило об обзывании народа плохими словами или нет. Пожалуйста, дайте свою оценку.

Цитата:Слово "янки" само по себе оскорблением не является. Мне все-таки кажется. что яки - это не народ, а скорее идентификация социально-культурной общности.Жирный и потный - да, оскорбление. Но нарушением правил сайта это будет в том случае, если фраза адресована конкретному пользователю.По отношению к какой-либо общности людей - нет.Но здесь нарушен другой пункт:2.2.1. Призывы к насилию, высказывания расистского характера, разжигание межнациональной, межконфессиональной и социальной розни и другую информацию, которая нарушает законы РК. В том числе клеветнические, шовинистические, гомофобные, содержащие угрозы или заведомо ложную, оскорбляющую, вульгарную, непристойную информацию в любом из элементов сообщения.А именно - по признаку шовинизма.Шовини́зм (фр. chauvinisme) — идеология национального превосходства, ставящая целью обоснование права на дискриминацию, эксплуатацию и угнетение других народов мира. Шовинизм способствует возникновению и распространению неприязни или ненависти к чужакам, иноземцам, иноверцам, по принципу «не такой — чужой — чужак — враг».Поэтому коммент отредактировал.Пользователей прошу быть корректнее в выражениях.