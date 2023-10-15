Новый министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев начал свою деятельность с заявления: «В Казахстане замедляется рост цен, а дефицита социально значимых продуктов питания нет». О замедлении роста цен министр узнал, скорее всего, из данных нашей статистики, которая постоянно врет, о чем говорят и некоторые депутаты. В реальности цены стремительно растут, причем необоснованно. Читать новость
С нулями внимательнее. В конце 70-х ребёнка в школу собрать, купить лекарства, сделать операцию или слетать в Питер на концерт стоило совсем другие деньги. А в 1993-1994 годах инфляция в Казахстане была 3000-2000 %%. По мнению Forbes: С точки зрения уровня жизни населения инфляция расширяет неравенство в доходах, поскольку она «делает богатых богаче, а бедных – беднее». Происходит это вследствие того, что рост общего уровня цен в стране (инфляция) означает удорожание активов, принадлежащих богатым (недвижимость, машины, драгоценности и др.) -
Статья - никчемная: - в принципе- это ворчание старого, пожилого человека. Так думает и говорит каждый второй житель Казахстана, если не каждый, ну кроме "хозяев жизни" ходящих с развалкой. Зачем публиковать такие статьи, непонятно ???
Каждый должен заниматься своими прямыми обязанностями. Участковые ходить по домам, выявлять дебоширов. Госдоходы беречь бюджет страны. ППС ловить лихачей. На деле первых заставляют пополнять бюджет любыми подставами. Вторые кошмарят старушек, мелких лавочников. В это время миллиарды вывозят из страны, тратят куда угодно....
///Согласно данным отдела экономики и бюджетного планирования акимата Костаная, по состоянию на 1 июля 2022 года в областном центре числится 3053 головы КРС, овец – 2 294, коз – 316, свиней – 552, лошадей – 513 и 59 500 птиц. Животные содержатся преимущественно на окраинах города либо в частном секторе.///
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