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≡ Кто уберет провод напротив остановки по ул. Бородина?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47747
Кто уберет провод напротив остановки по ул. Бородина?
Отправлено: 15.10.23 - 16:04
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Видео снято на автобусной остановке возле 28-й школы на ул. Бородина. Провод свисает прямо напротив павильона. У водителей общественного транспорта нет возможностей заехать в карман и высадить пассажиров, приходится тормозить прямо посреди дороги.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26070
Re: Кто уберет провод напротив остановки по ул. Бородина?
Отправлено: 15.10.23 - 16:04
#1
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Да, это - проблема... :lol: :oops:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19192
Re: Кто уберет провод напротив остановки по ул. Бородина?
Отправлено: 15.10.23 - 16:12
#2
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///Мы звоним в полицию по телефону "102", а там наши жалобы перенаправляют опять в iKomek.//

а зачем в полицию то звонить, правильно вас перенаправляют,
должны сказать им спасибо за это.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19192
Кто уберет провод напротив остановки по ул. Бородина?
Отправлено: 15.10.23 - 16:19
#3
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как то во дворе по весне ктек аварию устранял,
проезжую часть повредил, ну и засыпали землей,
где был асфальт. просело через время понятно.
набираю автоматом 102,так и так говорю девушка записала.
через время звонит полицейский, представился, звание такое,
говорит проезд же вроде есть, это не к нам , а в комек.
ну я конечно извинился, говорю извините ошибся.
перезвонил в комек, записали, потом перезвонили через месяц, сказали срок выполнения работ- сентябрь месяц.
вот в начале октября сделали.

[Исправлено: alex_60, 15.10.2023 - 16:21]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8731
Re: Кто уберет провод напротив остановки по ул. Бородина?
Отправлено: 15.10.23 - 16:31
#4
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28-й школы на ул. Бородина. ----А где это ? Только школу №5 по Бородина знаю ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8731
Re: Кто уберет провод напротив остановки по ул. Бородина?
Отправлено: 15.10.23 - 16:35
#5
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Уже нашел . Бывший УПК.
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