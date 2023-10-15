Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4946
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 14:38
Цитата:
Информация о участниках ТОО и прочих- это же в открытом доступе, в ЕГОВ-е. Тут не требуется согласие на разглашение.
alex_60:
разлашение информации вроде запрещено.
разлашение информации вроде запрещено.
Информация о участниках ТОО и прочих- это же в открытом доступе, в ЕГОВ-е. Тут не требуется согласие на разглашение.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 19192
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 14:41
Цитата:
не знаю.
ну тогда звонок другу. второй вариант, который я предлагал.
вы же пользуетесь этим вариантом в жизни.
с ваших слов.
[Исправлено: alex_60, 15.10.2023 - 14:52]
ACROS:
не знаю.
ну тогда звонок другу. второй вариант, который я предлагал.
вы же пользуетесь этим вариантом в жизни.
с ваших слов.
[Исправлено: alex_60, 15.10.2023 - 14:52]
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 19192
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 14:43
Цитата:
по ТОО НГ посмотрите информацию.
не находит такого ТОО.
ACROS:
Информация о участниках ТОО и прочих- это же в открытом доступе,
Информация о участниках ТОО и прочих- это же в открытом доступе,
по ТОО НГ посмотрите информацию.
не находит такого ТОО.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 14:44
Цитата:
Да еще с 90х по Шансу, это было известно, ну он жестко мочканул Шанс, единственная газета была и всеми любимая.
saba:
Тогда прошу прощения у Сергея Николаевича. Тут столько правил, что я постоянно путаюсь
Тогда прошу прощения у Сергея Николаевича. Тут столько правил, что я постоянно путаюсь
Да еще с 90х по Шансу, это было известно, ну он жестко мочканул Шанс, единственная газета была и всеми любимая.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 14:48
Цитата:
111:Иду. Не кого не трогаю. А тут бац киоск. Смотрю а там газеты продают, нг и шанс. Я был в шоке. Отстал от жизни.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 14:51
Цитата:
Два киоска тоже видел и в Цуме еще их ларек
Vit:
Иду. Не кого не трогаю. А тут бац киоск. Смотрю а там газеты продают, нг и шанс. Я
Иду. Не кого не трогаю. А тут бац киоск. Смотрю а там газеты продают, нг и шанс. Я
Два киоска тоже видел и в Цуме еще их ларек
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 14:55
Цитата:
111: Два киоска тоже видел и в Цуме еще их ларекЯ на вокзале видел. Стоял ждал автобус . На такси чет зажмотился. Реально хотел проехать с людьми. Соскучился наверно.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 15:00
Цитата:
Я при случае всегда езжу, даже удобней и спокойней, автобусы по скорости такси не уступают иногда
Vit:
на вокзале видел. Стоял ждал автобус . На такси чет зажмотился. Реально хотел проехать с людьми
на вокзале видел. Стоял ждал автобус . На такси чет зажмотился. Реально хотел проехать с людьми
Я при случае всегда езжу, даже удобней и спокойней, автобусы по скорости такси не уступают иногда
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 15:01
Шанс жаль, не пошел как Олх или Крыша по республике..
Такая кайфовая газета была..
Такая кайфовая газета была..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 15:02
Хотя если бы он так раскрутился, нас бы и нашего лучшего в Казахстане форума не было бы вообще..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 15:06
Цитата:
111: Я при случае всегда езжу, даже удобней и спокойней, автобусы по скорости такси не уступают иногдаТо же. Обажаю ездить в автобусе. Заходишь. Садишся и смотришь в окно. Вокруг люди. А мне знаешь как приятно после рейсов. .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 15:09
И всем говоришь. Спасибо. Можно пройти. Извените. Рахмет. И тд. Люди я, вас люблю. Кайф сидиш около окна и смотриш на город. . Я реально завидую горожанам.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 3240
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 15:31
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 15:34
Цитата:
Козлов я:ЛиАЗ тема. Физиономию от контролёра отворачиваешь. И всё. Вроде проканает. Зайцем проехал)) эх детсво.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 8731
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 16:01
Цитата:
----Молодой человек , во-первых тут надо вставить частицу**не*** . Где ? Сами подумайте. А во-вторых -- как же не похвалить ? Вдруг в будущем зачтется Ну если не поняли , то это ваши проблемы .
111:
Хотя если бы он так раскрутился, нас бы и нашего лучшего в Казахстане форума не было бы вообще
Хотя если бы он так раскрутился, нас бы и нашего лучшего в Казахстане форума не было бы вообще
----Молодой человек , во-первых тут надо вставить частицу**не*** . Где ? Сами подумайте. А во-вторых -- как же не похвалить ? Вдруг в будущем зачтется Ну если не поняли , то это ваши проблемы .
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 19, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 18
|Зарегистрированные пользователи: alex_60
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать