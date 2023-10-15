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≡ Николай ВОРОНИН: Что неладно в нашем государстве?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47747
Николай ВОРОНИН: Что неладно в нашем государстве?
Отправлено: 15.10.23 - 11:22
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Новый министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев начал свою деятельность с заявления: «В Казахстане замедляется рост цен, а дефицита социально значимых продуктов питания нет». О замедлении роста цен министр узнал, скорее всего, из данных нашей статистики, которая постоянно врет, о чем говорят и некоторые депутаты. В реальности цены стремительно растут, причем необоснованно.
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Ben
§ Ben
(Пользователи)
Регистрация:
24.04.23
Сообщений:
19
Re: Николай ВОРОНИН: Что неладно в нашем государстве?
Отправлено: 15.10.23 - 14:13
#15
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Цитата:
При нынешней зарплате в 2000000тнг
Источник:

С нулями внимательнее. В конце 70-х ребёнка в школу собрать, купить лекарства, сделать операцию или слетать в Питер на концерт стоило совсем другие деньги. А в 1993-1994 годах инфляция в Казахстане была 3000-2000 %%. По мнению Forbes: С точки зрения уровня жизни населения инфляция расширяет неравенство в доходах, поскольку она «делает богатых богаче, а бедных – беднее». Происходит это вследствие того, что рост общего уровня цен в стране (инфляция) означает удорожание активов, принадлежащих богатым (недвижимость, машины, драгоценности и др.) - В 2022 официально инфляция в Казахстане 16,1%, при этом максимум доходности в банковской сфере, а не в промышленности.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4946
Re: Николай ВОРОНИН: Что неладно в нашем государстве?
Отправлено: 15.10.23 - 14:32
#16
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Статья - никчемная: - в принципе- это ворчание старого, пожилого человека.
Так думает и говорит каждый второй житель Казахстана, если не каждый, ну кроме "хозяев жизни" ходящих с развалкой.
Зачем публиковать такие статьи, непонятно ???
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6376
Re: Николай ВОРОНИН: Что неладно в нашем государстве?
Отправлено: 15.10.23 - 14:55
#17
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Каждый должен заниматься своими прямыми обязанностями. Участковые ходить по домам, выявлять дебоширов. Госдоходы беречь бюджет страны. ППС ловить лихачей. На деле первых заставляют пополнять бюджет любыми подставами. Вторые кошмарят старушек, мелких лавочников. В это время миллиарды вывозят из страны, тратят куда угодно....
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13413
Re: Николай ВОРОНИН: Что неладно в нашем государстве?
Отправлено: 15.10.23 - 15:57
#18
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Я вот смотрю на вас. Че вы хотите? Мой Пенс батя вечно не доволен. Он то рад мне то не рад., вы уже реально задрали.. Че вам надо? Деньги есть? Всё. Езжайте отдыхать. Хватит ворчать.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8731
Николай ВОРОНИН: Что неладно в нашем государстве?
Отправлено: 15.10.23 - 16:06
#19
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Цитата:
saba:
что в центре города кто то скотину держит,

----В Наримановке до начала 80х коров держали .
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13413
Re: Николай ВОРОНИН: Что неладно в нашем государстве?
Отправлено: 15.10.23 - 16:13
#20
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Один в один . Родственики 100% ему говоришь привет батя, как дел.? Он тебе в ответ, че приехал не запылился,, а ты в курсе что Ельцин умер, вот как разговаривать?)
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