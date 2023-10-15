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≡ Сайгаки: предлагаем решение проблемы! - Как меры по сохранению степной антилопы обернулись бедствием для селян и земледельцев
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47747
Сайгаки: предлагаем решение проблемы! - Как меры по сохранению степной антилопы обернулись бедствием для селян и земледельцев
Отправлено: 15.10.23 - 15:30
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Сайгаки снова стали проблемой. Теперь, в отличие от предыдущих времен, когда эту дичь надо было сохранить и приумножить, обозначились новые реалии, когда ее количество надо экстренно несколько приуменьшить.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32153
Re: Сайгаки: предлагаем решение проблемы! - Как меры по...
Отправлено: 15.10.23 - 15:30
#1
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Помню вертолеты гоняли по степи, я тогда у деда на бригаде был, с них и палили по сайгакам..
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19192
Re: Сайгаки: предлагаем решение проблемы! - Как меры по...
Отправлено: 15.10.23 - 15:41
#2
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В 2003 году 21000 сайгаков.
В 2023 году 3000000 сайгаков.
Почему с баранами так не получается?
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19192
Сайгаки: предлагаем решение проблемы! - Как меры по сохранению степной антилопы обернулись бедствием для селян и земледельцев
Отправлено: 15.10.23 - 15:47
#3
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Ради интереса посмотрел
В 1990 году в Казахстане было
Более 35000000 овец и коз.
В 2020 19000000.
На 16000000 меньше.
Их то вроде не отстреливают.

[Исправлено: alex_60, 15.10.2023 - 15:48]
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