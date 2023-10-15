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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 776 из 776«1...774775776
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4946
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 14:38
#11626
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Цитата:
alex_60:
разлашение информации вроде запрещено.


Информация о участниках ТОО и прочих- это же в открытом доступе, в ЕГОВ-е. Тут не требуется согласие на разглашение.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19192
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 14:41
#11627
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Цитата:
ACROS:

не знаю.

ну тогда звонок другу. второй вариант, который я предлагал.
вы же пользуетесь этим вариантом в жизни.
с ваших слов.

[Исправлено: alex_60, 15.10.2023 - 14:52]
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19192
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 14:43
#11628
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Цитата:
ACROS:
Информация о участниках ТОО и прочих- это же в открытом доступе,


по ТОО НГ посмотрите информацию.
не находит такого ТОО.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32153
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 14:44
#11629
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Цитата:
saba:
Тогда прошу прощения у Сергея Николаевича. Тут столько правил, что я постоянно путаюсь

Да еще с 90х по Шансу, это было известно, ну он жестко мочканул Шанс, единственная газета была и всеми любимая.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13413
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 14:48
#11630
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Цитата:
111:
Иду. Не кого не трогаю. А тут бац киоск. Смотрю а там газеты продают, нг и шанс. Я был в шоке. Отстал от жизни.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32153
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 14:51
#11631
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Цитата:
Vit:
Иду. Не кого не трогаю. А тут бац киоск. Смотрю а там газеты продают, нг и шанс. Я

Два киоска тоже видел и в Цуме еще их ларек
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13413
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 14:55
#11632
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Цитата:
111: Два киоска тоже видел и в Цуме еще их ларек
Я на вокзале видел. Стоял ждал автобус . На такси чет зажмотился. Реально хотел проехать с людьми. Соскучился наверно.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32153
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 15:00
#11633
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Цитата:
Vit:
на вокзале видел. Стоял ждал автобус . На такси чет зажмотился. Реально хотел проехать с людьми

Я при случае всегда езжу, даже удобней и спокойней, автобусы по скорости такси не уступают иногда
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32153
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 15:01
#11634
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Шанс жаль, не пошел как Олх или Крыша по республике..
Такая кайфовая газета была..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32153
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 15:02
#11635
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Хотя если бы он так раскрутился, нас бы и нашего лучшего в Казахстане форума не было бы вообще..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13413
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 15:06
#11636
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Цитата:
111: Я при случае всегда езжу, даже удобней и спокойней, автобусы по скорости такси не уступают иногда
То же. Обажаю ездить в автобусе. Заходишь. Садишся и смотришь в окно. Вокруг люди. А мне знаешь как приятно после рейсов. .
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13413
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 15:09
#11637
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И всем говоришь. Спасибо. Можно пройти. Извените. Рахмет. И тд. Люди я, вас люблю. Кайф сидиш около окна и смотриш на город. . Я реально завидую горожанам.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3240
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 15:31
#11638
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Цитата:
Vit:
Обажаю ездить в автобусе. Заходишь. Садишся и смотришь в окно. Вокруг люди.


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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13413
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 15:34
#11639
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Цитата:
Козлов я:
ЛиАЗ тема. Физиономию от контролёра отворачиваешь. И всё. Вроде проканает. Зайцем проехал)) эх детсво.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8731
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 16:01
#11640
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Цитата:
111:
Хотя если бы он так раскрутился, нас бы и нашего лучшего в Казахстане форума не было бы вообще

----Молодой человек , во-первых тут надо вставить частицу**не*** . Где ? Сами подумайте. А во-вторых -- как же не похвалить ? Вдруг в будущем зачтется :lol: :lol: :lol: Ну если не поняли , то это ваши проблемы .
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