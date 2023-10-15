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≡ Четыре года после разрушительного пожара: названа дата открытия Нотр-Дама
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47745
Четыре года после разрушительного пожара: названа дата открытия Нотр-Дама
Отправлено: 15.10.23 - 12:24
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Один из самых древних и знаковых символов Парижа готовится к своему возрождению. Грандиозный проект реставрации готического собора был оценен почти в 900 миллионов долларов.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32149
Re: Четыре года после разрушительного пожара: названа дата...
Отправлено: 15.10.23 - 12:24
#1
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Наверно неплохое здание, это католическая церковь?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3152
Re: Четыре года после разрушительного пожара: названа дата...
Отправлено: 15.10.23 - 12:55
#2
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Цитата:
111:
это католическая церковь?

Марик всё в статье есть. А ещё можно Шурика посмотреть:" какой такой матери?... Парижской Богоматери.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3152
Re: Четыре года после разрушительного пожара: названа дата...
Отправлено: 15.10.23 - 12:58
#3
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Цитата:
saba:
можно Шурика посмотреть

Ну если Гюго читать лень. А так строили его почти два века, а отреставрировали за 5 лет. Прогресс не стоит на месте.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19188
Re: Четыре года после разрушительного пожара: названа дата...
Отправлено: 15.10.23 - 14:37
#4
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проверил, монета, точнее жетон или медаль,
из Нотр-Дам-де-Пари , не потерялась ли.
нет, на месте, там аппарат их печатает в Соборе.
евро монеты бросаешь, и получаешь.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32149
Четыре года после разрушительного пожара: названа дата открытия Нотр-Дама
Отправлено: 15.10.23 - 14:55
#5
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Цитата:
saba:
Марик всё в статье есть. А ещё

Статьи про церкви тем более западные, что то читать внимательно трудновато..
Наверно это больше нравится тем, кто уехал туда к хорошим янки..
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