Отправлено: - 13:51

alex_60:

разлашение информации вроде запрещено. без согласия.

Цитата:Тогда прошу прощения у Сергея Николаевича. Тут столько правил, что я постоянно путаюсь, что разрешено, а что нет.Не хотел ничего плохого. Во всём виноват мой длинный , лживый язык. Но как видите всё в порядке. Бдительные товарищи меня быстро поправили.Больше не повторится.