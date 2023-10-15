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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4946
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 13:21
#11611
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Цитата:
maxsaf:
пытаешься меня провоцировать.


Так как и вы - баранами.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3152
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 13:36
#11612
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Цитата:
ACROS:
Так как и вы - баранами.

Тссс не будите зверя(кролика), у нас сегодня день Миролюбия (в честь владельца НГ) и согласия!
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19188
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 13:37
#11613
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Цитата:
Vit:
Неё. Там другое слово. Научное какоето. Непрнмню .


попытайся вспомнить.
не то которое у тебя сейчас любимое?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4946
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 13:38
#11614
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Цитата:
saba:
в честь владельца НГ


А, кто у нас владелец НГ?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19188
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 13:39
#11615
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Цитата:
ACROS:
в мире нестабильно: - Украина воюет с Россией; арабы с евреями; в Африке неспокойно; наши с кыргызами за воду сцепились; армяне с азербайджанцами; ирландцы с саксами в вечном конфликте; в Афгане землетрясение


да наоборот вроде стабильно.
все это длится уже давно.
годами.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19188
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 13:42
#11616
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Цитата:
ACROS:
- туалетная бумага.


дешевеет вроде ,ну челны точно,
очередей нет.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19188
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 13:43
#11617
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Цитата:
ACROS:
Так как и вы - баранами.


а бараны знают, что ими можно провоцировать?
можно звонок другу, если сомневаетесь.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3152
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 13:43
#11618
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Цитата:
ACROS:
А, кто у нас владелец НГ?

Сергей Николаевич Миролюбов
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3239
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 13:44
#11619
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Цитата:
alex_60:
ACROS: в мире нестабильно: - Украина воюет с Россией; арабы с евреями; в Африке неспокойно; наши с кыргызами за воду сцепились; армяне с азербайджанцами; ирландцы с саксами в вечном конфликте


Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3152
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 13:45
#11620
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Цитата:
alex_60:
да наоборот вроде стабильно.

разговор из фильма " Москва слезам не верит". А что в мире творится? Да стабильности нет.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19188
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 13:45
#11621
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Цитата:
saba:


разлашение информации вроде запрещено.
без согласия.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3152
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 13:51
#11622
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Цитата:
alex_60:
разлашение информации вроде запрещено. без согласия.

Тогда прошу прощения у Сергея Николаевича. Тут столько правил, что я постоянно путаюсь, что разрешено, а что нет.Не хотел ничего плохого. Во всём виноват мой длинный , лживый язык. Но как видите всё в порядке. Бдительные товарищи меня быстро поправили.Больше не повторится.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8727
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 13:52
#11623
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8727
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 13:58
#11624
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Цитата:
saba:
разговор из фильма " Москва слезам не верит". А что в мире творится? Да стабильности нет.

--------------------
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4946
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 14:34
#11625
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Цитата:
alex_60:
бараны знают, что ими можно провоцировать?


Вот этого не знаю: - надо у "нечисти" спросить: - ОН знает практически ВСЁ.
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