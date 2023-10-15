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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 13:21
Цитата:
Так как и вы - баранами.
maxsaf:
пытаешься меня провоцировать.
пытаешься меня провоцировать.
Так как и вы - баранами.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 13:36
Цитата:
Тссс не будите зверя(кролика), у нас сегодня день Миролюбия (в честь владельца НГ) и согласия!
ACROS:
Так как и вы - баранами.
Так как и вы - баранами.
Тссс не будите зверя(кролика), у нас сегодня день Миролюбия (в честь владельца НГ) и согласия!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 13:37
Цитата:
попытайся вспомнить.
не то которое у тебя сейчас любимое?
Vit:
Неё. Там другое слово. Научное какоето. Непрнмню .
Неё. Там другое слово. Научное какоето. Непрнмню .
попытайся вспомнить.
не то которое у тебя сейчас любимое?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 13:38
Цитата:
А, кто у нас владелец НГ?
saba:
в честь владельца НГ
в честь владельца НГ
А, кто у нас владелец НГ?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 13:39
Цитата:
да наоборот вроде стабильно.
все это длится уже давно.
годами.
ACROS:
в мире нестабильно: - Украина воюет с Россией; арабы с евреями; в Африке неспокойно; наши с кыргызами за воду сцепились; армяне с азербайджанцами; ирландцы с саксами в вечном конфликте; в Афгане землетрясение
в мире нестабильно: - Украина воюет с Россией; арабы с евреями; в Африке неспокойно; наши с кыргызами за воду сцепились; армяне с азербайджанцами; ирландцы с саксами в вечном конфликте; в Афгане землетрясение
да наоборот вроде стабильно.
все это длится уже давно.
годами.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 13:42
Цитата:
дешевеет вроде ,ну челны точно,
очередей нет.
ACROS:
- туалетная бумага.
- туалетная бумага.
дешевеет вроде ,ну челны точно,
очередей нет.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 13:43
Цитата:
а бараны знают, что ими можно провоцировать?
можно звонок другу, если сомневаетесь.
ACROS:
Так как и вы - баранами.
Так как и вы - баранами.
а бараны знают, что ими можно провоцировать?
можно звонок другу, если сомневаетесь.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 13:43
Цитата:
Сергей Николаевич Миролюбов
ACROS:
А, кто у нас владелец НГ?
А, кто у нас владелец НГ?
Сергей Николаевич Миролюбов
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 3239
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 13:44
Цитата:
alex_60:
ACROS: в мире нестабильно: - Украина воюет с Россией; арабы с евреями; в Африке неспокойно; наши с кыргызами за воду сцепились; армяне с азербайджанцами; ирландцы с саксами в вечном конфликте
ACROS: в мире нестабильно: - Украина воюет с Россией; арабы с евреями; в Африке неспокойно; наши с кыргызами за воду сцепились; армяне с азербайджанцами; ирландцы с саксами в вечном конфликте
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 13:45
Цитата:
разговор из фильма " Москва слезам не верит". А что в мире творится? Да стабильности нет.
alex_60:
да наоборот вроде стабильно.
да наоборот вроде стабильно.
разговор из фильма " Москва слезам не верит". А что в мире творится? Да стабильности нет.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 13:45
Цитата:
разлашение информации вроде запрещено.
без согласия.
saba:
разлашение информации вроде запрещено.
без согласия.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 13:51
Цитата:
Тогда прошу прощения у Сергея Николаевича. Тут столько правил, что я постоянно путаюсь, что разрешено, а что нет.Не хотел ничего плохого. Во всём виноват мой длинный , лживый язык. Но как видите всё в порядке. Бдительные товарищи меня быстро поправили.Больше не повторится.
alex_60:
разлашение информации вроде запрещено. без согласия.
разлашение информации вроде запрещено. без согласия.
Тогда прошу прощения у Сергея Николаевича. Тут столько правил, что я постоянно путаюсь, что разрешено, а что нет.Не хотел ничего плохого. Во всём виноват мой длинный , лживый язык. Но как видите всё в порядке. Бдительные товарищи меня быстро поправили.Больше не повторится.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 13:52
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 13:58
Цитата:
--------------------
saba:
разговор из фильма " Москва слезам не верит". А что в мире творится? Да стабильности нет.
разговор из фильма " Москва слезам не верит". А что в мире творится? Да стабильности нет.
--------------------
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 14:34
Цитата:
Вот этого не знаю: - надо у "нечисти" спросить: - ОН знает практически ВСЁ.
alex_60:
бараны знают, что ими можно провоцировать?
бараны знают, что ими можно провоцировать?
Вот этого не знаю: - надо у "нечисти" спросить: - ОН знает практически ВСЁ.
-
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