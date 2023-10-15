Отправлено: - 14:13



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=50253#1018959 При нынешней зарплате в 2000000тнгИсточник:

Цитата:С нулями внимательнее. В конце 70-х ребёнка в школу собрать, купить лекарства, сделать операцию или слетать в Питер на концерт стоило совсем другие деньги. А в 1993-1994 годах инфляция в Казахстане была 3000-2000 %%. По мнению Forbes: С точки зрения уровня жизни населения инфляция расширяет неравенство в доходах, поскольку она «делает богатых богаче, а бедных – беднее». Происходит это вследствие того, что рост общего уровня цен в стране (инфляция) означает удорожание активов, принадлежащих богатым (недвижимость, машины, драгоценности и др.) -В 2022 официально инфляция в Казахстане 16,1%, при этом максимум доходности в банковской сфере, а не в промышленности.