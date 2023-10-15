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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13405
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 12:08
#11596
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Цитата:
maxsaf: Жене своей сделай. Ты щас допросишься, потом хныкать будешь.
Не будет он хныкать. Не помню это слово. Алиса сказала как то. Вобщем Марикджан кайф ловит от того что ты его подкалываешь)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32146
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 12:09
#11597
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Кто не знает что такое

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32146
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 12:12
#11598
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Цитата:
Vit:
Вобщем Марикджан кайф ловит от того что ты его подкалываешь)

Наверно это как в сексе, больше любишь грубые манеры, сродни например жалобе тут на меня..
Тоже грубо и... приятно одновременно..
Не знаю, что за животное человек..
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3145
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 12:12
#11599
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Цитата:
maxsaf:
Твое дело - беш хвалить.

Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством. В этом мы согласны и с кадетами, и с Брешковской, и с Церетели. Но мы отличаемся от этих граждан тем, что требуем немедленного разрыва с тем предрассудком, будто управлять государством, нести будничную, ежедневную работу управления в состоянии только богатые или из богатых семей взятые чиновники. Мы требуем, чтобы обучение делу государственного управления велось сознательными рабочими и солдатами и чтобы начато было оно немедленно, то есть к обучению этому немедленно начали привлекать всех трудящихся, всю бедноту. В.И. Ленин
У нас каждая кухарка должна управлять государством и беш с лазером для плова не является помехой этому.
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9576
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 12:24
#11600
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Цитата:
111:
Кто не знает что такое

Капец эта разруха уже недели две стоит,вы как в туалет ходите,в Рудный ездите?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19165
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 12:27
#11601
Комментарий удален модератором.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20206
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 12:28
#11602
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Цитата:
Vit:
Не будет он хныкать. Не помню это слово. Алиса сказала как то. Вобщем Марикджан кайф ловит от того что ты его подкалываешь)

Мазохист? :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32146
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 12:29
#11603
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Цитата:
Добринцофф:
Капец эта разруха уже недели две стоит,вы как в туалет ходите,в Рудный ездите?

Ну канашку же централку делали.
Пока меняли, потом я решил заодно инсталяцию поменять, разводку всю.
Ведрами заливаем..
Да, и в Рудный гоняем..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13405
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 12:31
#11604
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Абалдеть. У тебя туалетной бумаги на 100 лет вперёд. Зачем?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13405
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 12:33
#11605
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Цитата:
maxsaf:
Мазохист?

Неё. Там другое слово. Научное какоето. Непрнмню .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32146
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 12:37
#11606
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Цитата:
Vit:
Абалдеть. У тебя туалетной бумаги на 100 лет вперёд. Зачем?

У нас всегда запас мыла, порошка, бумаги, сахара, чая.
Хай лежит, иногда бесит что что то внезапно кончается, а оно же денег не просит, если лежит
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32146
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 12:43
#11607
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Кстати вчера в пивнушке нарвалмя на акцию, три литра кваса за 150 тенге, взял 6 литров, три вот осталось..
Акция почти даром..

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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19165
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 12:46
#11608
Комментарий удален модератором.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32146
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 12:48
#11609
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Кто то с отпуска не отдохнул?
Згачит маленький отпуск был, раз в каждой теме обо мне да обо мне бегает за мной, кричит там что то..
Торгаши не очень хорошо поддерживают?
Блин, надо как то сказать им наверно, может что то плохое?
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