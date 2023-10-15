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Николай ВОРОНИН: Что неладно в нашем государстве?
Николай ВОРОНИН: Что неладно в нашем государстве?
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47745
Николай ВОРОНИН: Что неладно в нашем государстве?
Отправлено: 15.10.23 - 11:22
Новый министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев начал свою деятельность с заявления: «В Казахстане замедляется рост цен, а дефицита социально значимых продуктов питания нет». О замедлении роста цен министр узнал, скорее всего, из данных нашей статистики, которая постоянно врет, о чем говорят и некоторые депутаты. В реальности цены стремительно растут, причем необоснованно.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 32146
Re: Николай ВОРОНИН: Что неладно в нашем государстве?
Отправлено: 15.10.23 - 11:22
Я даже не знаю кто там кто.
Ну да, только Токаева слышал и даже видел, наш президент.
А так да, там одни и те же статисты, семья...
Какая разница, какая фамилия и должность..
Ну да, только Токаева слышал и даже видел, наш президент.
А так да, там одни и те же статисты, семья...
Какая разница, какая фамилия и должность..
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.04.23
- Сообщений:
- 18
Re: Николай ВОРОНИН: Что неладно в нашем государстве?
Отправлено: 15.10.23 - 11:55
В государстве неладно всё, начиная с головы - как у рыбы. Казахстан - азиатская страна, так почему бы не использовать опыт Южной Кореи - бывший президент Пак Кын Хе в тюрьме за коррупцию, Китай с 2000 по 2021 расстрелял 10000(десять тысяч) чиновников-мздоимцев. Если сумма незаконного дохода превышает 3000000 юаней (около $442800) — смертная казнь с конфискацией, а семье казненного высылают счет на 8 юаней - за две пули (https://ksi.lenobl.ru/ru/antikor/reports/borba-s-korrupciej-v-kitae/). Экономист Куат Акижанов: Сейчас власти настроены лишь на то, чтобы продолжать накапливать или сохранять капиталы. Это и отражено в последнем послании Токаева. Я не говорю о том, что оно должно было детально обрисовать какие-то революционные реформы. Но оно должно было наметить хотя бы какие-то изменения. В нем можно было сказать, что будет разработана новая промышленная политика, базирующаяся на принципах инклюзивности и демократии. Но нет, все снова свелось к приватизации, свободе конкуренции и иностранным инвестициям. А ведь именно они привели к нынешнему социальному расслоению.(https://vlast.kz/jekonomika/57162-kuat-akizanov-ekonomist-ekonomiceskaa-mysl-v-kazahstane-svelas-k-lobbirovaniu-privatizacii.html)
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 9576
Re: Николай ВОРОНИН: Что неладно в нашем государстве?
Отправлено: 15.10.23 - 12:09
Цитата:
Хлеб по 180 это недорого,я по 185 продаю,а если по хорошему то по 200 надо продавать.
зато цена - 180 тенге.
Хлеб по 180 это недорого,я по 185 продаю,а если по хорошему то по 200 надо продавать.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 13405
Николай ВОРОНИН: Что неладно в нашем государстве?
Отправлено: 15.10.23 - 12:11
А че только щас опомнились? А то что хлеб стоил 30 лет назад 20 копеек Не кого не смущает? Бензин, молоко. Мясо. И тд.
Re: Николай ВОРОНИН: Что неладно в нашем государстве?
Отправлено: 15.10.23 - 12:36
Где то я эту статью от этого автора же читал. Постойте, может 5 лет назад, а может 4, а может ежегодно и не один раз в году?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 19165
Николай ВОРОНИН: Что неладно в нашем государстве?
Отправлено: 15.10.23 - 12:41
Цитата:
надо на мемы переходить.
будете помнить.
а там глядишь и на цитирование себя перейдете.
saba:
Где то я эту статью от этого автора же читал. Постойте, может
Где то я эту статью от этого автора же читал. Постойте, может
надо на мемы переходить.
будете помнить.
а там глядишь и на цитирование себя перейдете.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 19165
Re: Николай ВОРОНИН: Что неладно в нашем государстве?
Отправлено: 15.10.23 - 12:43
//«Уберите из так называемой власти 80 процентов чиновников, и ровным счетом ничего не изменится. Они живут только для себя, их думы исключительно о приумножении собственного капитала, и в высоких креслах они оседают, как на навозной куче, ибо ни к чему другому они просто-напросто недееспособны». (Гарольд Бельгер, «Избранное»).//
кто то против?
кто то против?
Re: Николай ВОРОНИН: Что неладно в нашем государстве?
Отправлено: 15.10.23 - 12:47
Цитата:
Поворчу ка и я. Хлеб в конце 70х начале 80х стоил 24 копейки. "Кирпич" весом в 1 кг. Была вкусная сайка с изюмом из Затоболовки могу соврать стоила 26 копеек. Самый вкусный хлеб был из деревни, тогда при каждой столовой в совхозе или колхозе была своя пекарня. Сам в детстве из такой столовой летом на поля обеды механизаторам возил, огромные( для ребёнка)термоса таскал.Абсолютно бесплатно, тете помогал,но вкусный обед мне был обеспечен.
Добринцофф:
Хлеб по 180 это недорого,я по 185 продаю,а если по хорошему то по 200 надо продавать.
Хлеб по 180 это недорого,я по 185 продаю,а если по хорошему то по 200 надо продавать.
Поворчу ка и я. Хлеб в конце 70х начале 80х стоил 24 копейки. "Кирпич" весом в 1 кг. Была вкусная сайка с изюмом из Затоболовки могу соврать стоила 26 копеек. Самый вкусный хлеб был из деревни, тогда при каждой столовой в совхозе или колхозе была своя пекарня. Сам в детстве из такой столовой летом на поля обеды механизаторам возил, огромные( для ребёнка)термоса таскал.Абсолютно бесплатно, тете помогал,но вкусный обед мне был обеспечен.
Re: Николай ВОРОНИН: Что неладно в нашем государстве?
Отправлено: 15.10.23 - 12:50
Цитата:
Увы я не настолько талантлив как Кайрат
alex_60:
надо на мемы переходить
надо на мемы переходить
Увы я не настолько талантлив как Кайрат
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