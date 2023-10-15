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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 12:08
Цитата:
maxsaf: Жене своей сделай. Ты щас допросишься, потом хныкать будешь.Не будет он хныкать. Не помню это слово. Алиса сказала как то. Вобщем Марикджан кайф ловит от того что ты его подкалываешь)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 12:09
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 12:12
Цитата:
Наверно это как в сексе, больше любишь грубые манеры, сродни например жалобе тут на меня..
Тоже грубо и... приятно одновременно..
Не знаю, что за животное человек..
Vit:
Вобщем Марикджан кайф ловит от того что ты его подкалываешь)
Вобщем Марикджан кайф ловит от того что ты его подкалываешь)
Наверно это как в сексе, больше любишь грубые манеры, сродни например жалобе тут на меня..
Тоже грубо и... приятно одновременно..
Не знаю, что за животное человек..
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 3145
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 12:12
Цитата:
Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством. В этом мы согласны и с кадетами, и с Брешковской, и с Церетели. Но мы отличаемся от этих граждан тем, что требуем немедленного разрыва с тем предрассудком, будто управлять государством, нести будничную, ежедневную работу управления в состоянии только богатые или из богатых семей взятые чиновники. Мы требуем, чтобы обучение делу государственного управления велось сознательными рабочими и солдатами и чтобы начато было оно немедленно, то есть к обучению этому немедленно начали привлекать всех трудящихся, всю бедноту. В.И. Ленин
У нас каждая кухарка должна управлять государством и беш с лазером для плова не является помехой этому.
maxsaf:
Твое дело - беш хвалить.
Твое дело - беш хвалить.
Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством. В этом мы согласны и с кадетами, и с Брешковской, и с Церетели. Но мы отличаемся от этих граждан тем, что требуем немедленного разрыва с тем предрассудком, будто управлять государством, нести будничную, ежедневную работу управления в состоянии только богатые или из богатых семей взятые чиновники. Мы требуем, чтобы обучение делу государственного управления велось сознательными рабочими и солдатами и чтобы начато было оно немедленно, то есть к обучению этому немедленно начали привлекать всех трудящихся, всю бедноту. В.И. Ленин
У нас каждая кухарка должна управлять государством и беш с лазером для плова не является помехой этому.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 9576
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 12:24
Цитата:
Капец эта разруха уже недели две стоит,вы как в туалет ходите,в Рудный ездите?
111:
Кто не знает что такое
Кто не знает что такое
Капец эта разруха уже недели две стоит,вы как в туалет ходите,в Рудный ездите?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 19165
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 12:27
срач в туалете уже во флуд залез.
как метастазы по форуму пополз.
как метастазы по форуму пополз.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 20206
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 12:28
Цитата:
Мазохист?
Vit:
Не будет он хныкать. Не помню это слово. Алиса сказала как то. Вобщем Марикджан кайф ловит от того что ты его подкалываешь)
Не будет он хныкать. Не помню это слово. Алиса сказала как то. Вобщем Марикджан кайф ловит от того что ты его подкалываешь)
Мазохист?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 12:29
Цитата:
Ну канашку же централку делали.
Пока меняли, потом я решил заодно инсталяцию поменять, разводку всю.
Ведрами заливаем..
Да, и в Рудный гоняем..
Добринцофф:
Капец эта разруха уже недели две стоит,вы как в туалет ходите,в Рудный ездите?
Капец эта разруха уже недели две стоит,вы как в туалет ходите,в Рудный ездите?
Ну канашку же централку делали.
Пока меняли, потом я решил заодно инсталяцию поменять, разводку всю.
Ведрами заливаем..
Да, и в Рудный гоняем..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 12:31
Абалдеть. У тебя туалетной бумаги на 100 лет вперёд. Зачем?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 12:33
Цитата:
Неё. Там другое слово. Научное какоето. Непрнмню .
maxsaf:
Мазохист?
Мазохист?
Неё. Там другое слово. Научное какоето. Непрнмню .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 12:37
Цитата:
У нас всегда запас мыла, порошка, бумаги, сахара, чая.
Хай лежит, иногда бесит что что то внезапно кончается, а оно же денег не просит, если лежит
Vit:
Абалдеть. У тебя туалетной бумаги на 100 лет вперёд. Зачем?
Абалдеть. У тебя туалетной бумаги на 100 лет вперёд. Зачем?
У нас всегда запас мыла, порошка, бумаги, сахара, чая.
Хай лежит, иногда бесит что что то внезапно кончается, а оно же денег не просит, если лежит
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 12:43
Кстати вчера в пивнушке нарвалмя на акцию, три литра кваса за 150 тенге, взял 6 литров, три вот осталось..
Акция почти даром..
Акция почти даром..
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 19165
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 12:46
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.23 - 12:48
Кто то с отпуска не отдохнул?
Згачит маленький отпуск был, раз в каждой теме обо мне да обо мне бегает за мной, кричит там что то..
Торгаши не очень хорошо поддерживают?
Блин, надо как то сказать им наверно, может что то плохое?
Згачит маленький отпуск был, раз в каждой теме обо мне да обо мне бегает за мной, кричит там что то..
Торгаши не очень хорошо поддерживают?
Блин, надо как то сказать им наверно, может что то плохое?
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