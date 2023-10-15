Re: Николай ВОРОНИН: Что неладно в нашем государстве?

Отправлено: - 11:55

В государстве неладно всё, начиная с головы - как у рыбы. Казахстан - азиатская страна, так почему бы не использовать опыт Южной Кореи - бывший президент Пак Кын Хе в тюрьме за коррупцию, Китай с 2000 по 2021 расстрелял 10000(десять тысяч) чиновников-мздоимцев. Если сумма незаконного дохода превышает 3000000 юаней (около $442800) — смертная казнь с конфискацией, а семье казненного высылают счет на 8 юаней - за две пули (https://ksi.lenobl.ru/ru/antikor/reports/borba-s-korrupciej-v-kitae/). Экономист Куат Акижанов: Сейчас власти настроены лишь на то, чтобы продолжать накапливать или сохранять капиталы. Это и отражено в последнем послании Токаева. Я не говорю о том, что оно должно было детально обрисовать какие-то революционные реформы. Но оно должно было наметить хотя бы какие-то изменения. В нем можно было сказать, что будет разработана новая промышленная политика, базирующаяся на принципах инклюзивности и демократии. Но нет, все снова свелось к приватизации, свободе конкуренции и иностранным инвестициям. А ведь именно они привели к нынешнему социальному расслоению.(https://vlast.kz/jekonomika/57162-kuat-akizanov-ekonomist-ekonomiceskaa-mysl-v-kazahstane-svelas-k-lobbirovaniu-privatizacii.html)