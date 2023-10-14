Re: По имени "Орел" - Волонтеры из Костаная спасли от...

Отправлено: - 09:00

Приятель моего сына как-то оставил своего кота, когда переехал в Тюмень. Звали питомца Тигра, уж больно трусливым был котик, забился среди хлама так и ни разу не вышел, хотя еду и молоко поедал. Потом и вовсе исчез, видимо не ужился с моими хвостатыми. Чере пол года вернулся переселенец, тоже не смог прижиться на новом месте, спрашивал кота....