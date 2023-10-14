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≡ По имени "Орел" - Волонтеры из Костаная спасли от смерти беркута и просят помочь увезти птицу в зоопарк Караганды
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47742
По имени "Орел" - Волонтеры из Костаная спасли от смерти беркута и просят помочь увезти птицу в зоопарк Караганды
Отправлено: 14.10.23 - 20:05
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Историей о степном беркуте по имени "Орел" с нами поделилась волонтер ОО "Надежда плюс kst" Анастасия СЕРИКОВА. Так получилось, что последние 2 года именно за ней закрепилась помощь диким животным и птицам. На счету приюта уже есть спасенные лебеди и пеликан. В августе в приют привезли беркута.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
32122
Re: По имени "Орел" - Волонтеры из Костаная спасли от...
Отправлено: 14.10.23 - 20:05
#1
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Молодцы, спасли орла, убили куриц для него и буренку..
Интересно, а почему бы не давать ему крыс например?
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6375
Re: По имени "Орел" - Волонтеры из Костаная спасли от...
Отправлено: 15.10.23 - 09:00
#2
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Приятель моего сына как-то оставил своего кота, когда переехал в Тюмень. Звали питомца Тигра, уж больно трусливым был котик, забился среди хлама так и ни разу не вышел, хотя еду и молоко поедал. Потом и вовсе исчез, видимо не ужился с моими хвостатыми. Чере пол года вернулся переселенец, тоже не смог прижиться на новом месте, спрашивал кота....
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