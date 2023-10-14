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По имени "Орел" - Волонтеры из Костаная спасли от смерти беркута и просят помочь увезти птицу в зоопарк Караганды
По имени "Орел" - Волонтеры из Костаная спасли от смерти беркута и просят помочь увезти птицу в зоопарк Караганды
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