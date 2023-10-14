НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Искал ВАЗы с российским учетом - Угонщика 9 автомобилей задержала полиция в Костанае
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47742
Искал ВАЗы с российским учетом - Угонщика 9 автомобилей задержала полиция в Костанае
Отправлено: 14.10.23 - 14:33
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Утром хозяева, не обнаружив машину, обращались в полицию, - рассказал заместитель УП г. Костаная Ербол Карымсаков. - Поскольку схема преступления была одна и та же, полицейские стали отрабатывать пункты разбора. Один автомобиль был угнан со двора дома в Рудном, остальные 8 в областном центре.
Читать новость

сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6374
Re: Искал ВАЗы с российским учетом - Угонщика 9 автомобилей...
Отправлено: 14.10.23 - 14:33
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Случаем вчерашние задержанные, что гоняли по Рудному, не угнали авто у кого-нибудь, номер у них российский, авто пятнашка вроде или девятка, точно не помню. Всё сходится....
Профайл Посетить вебсайт
к
§ костанаец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.10
Сообщений:
169
Re: Искал ВАЗы с российским учетом - Угонщика 9 автомобилей...
Отправлено: 14.10.23 - 20:23
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а можно людям подкованным в юриспрюдениции пояснить, чем кража отличается от угона?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20189
Искал ВАЗы с российским учетом - Угонщика 9 автомобилей задержала полиция в Костанае
Отправлено: 14.10.23 - 20:30
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
костанаец:
а можно людям подкованным в юриспрюдениции пояснить, чем кража отличается от угона?

Я так думаю - угон это вид кражи, относится к транспорту, украденному своим ходом. Если машину украли эвакуатором, то это уже не угон.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13396
Re: Искал ВАЗы с российским учетом - Угонщика 9 автомобилей...
Отправлено: 15.10.23 - 07:36
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне даже жалко его стало. Парень очищал город от этих драндулетов.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 51, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 51
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS