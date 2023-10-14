Отправлено: - 23:23

111:

Это как, одела полумесяц? Вчера?

maxsaf:

Та у тебя жена пашет поболее тебя, ты же только с камерой сзади помогаешь





Где?

А кто бабло приносит в дом?

Она пашет для дома, для детей, это обязательство у мусульманских женщин..

Цитата:Это ты писал или будешь юлить?Цитата: