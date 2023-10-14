Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.10.23 - 23:23
Цитата:
Это ты писал или будешь юлить?
Цитата:
111:
Это как, одела полумесяц? Вчера?
Это как, одела полумесяц? Вчера?
Это ты писал или будешь юлить?
Цитата:
maxsaf:
Та у тебя жена пашет поболее тебя, ты же только с камерой сзади помогаешь
Где?
А кто бабло приносит в дом?
Она пашет для дома, для детей, это обязательство у мусульманских женщин..
Та у тебя жена пашет поболее тебя, ты же только с камерой сзади помогаешь
Где?
А кто бабло приносит в дом?
Она пашет для дома, для детей, это обязательство у мусульманских женщин..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.10.23 - 23:26
Цитата:
И что?
maxsaf:
И что?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.10.23 - 23:26
Цитата:
-----------Переобувается в воздухе Хотя у меня другой вариант - было признание как- то , что после грушевого - провалы в памяти - что писал вчера - не помнит
maxsaf:
Вчера мусульманкой была)
Вчера мусульманкой была)
-----------Переобувается в воздухе Хотя у меня другой вариант - было признание как- то , что после грушевого - провалы в памяти - что писал вчера - не помнит
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.10.23 - 23:28
Да, она мусульманская женщина, так как я мусульманин, хозяин в семье, хотя она и христианка..
Что тут такого?
По моему у вас некоторый экстаз так сказать..
Что тут такого?
По моему у вас некоторый экстаз так сказать..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.10.23 - 23:29
---Да уж , как ещё много дядей Петь в этом мире
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.10.23 - 23:31
Да, она мусульманская женщина, так как я мусульманин, хозяин в семье, хотя она и христианка..
Что тут такого?
По моему у вас некоторый экстаз так сказать..Цитата:
Мой брелок у кухарки, вроде так
Что тут такого?
По моему у вас некоторый экстаз так сказать..Цитата:
maxsaf:
А то, что я нашел твой брелок
А то, что я нашел твой брелок
Мой брелок у кухарки, вроде так
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.10.23 - 23:31
Цитата:
Тебе не тесно на двух стульях сидеть? ))
111:
Да, она мусульманская женщина, так как я мусульманин, хозяин в семье, хотя она и христианка..
Да, она мусульманская женщина, так как я мусульманин, хозяин в семье, хотя она и христианка..
Тебе не тесно на двух стульях сидеть? ))
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.10.23 - 23:32
Цитата:
111:
хозяин в семье
хозяин в семье
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.10.23 - 23:35
Цитата:
Это как?
maxsaf:
Тебе не тесно на двух стульях сидеть? ))
Тебе не тесно на двух стульях сидеть? ))
Это как?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.10.23 - 23:37
Цитата:
Допрыгался, жулик
Гога:
----Так здесь сброс фото брелока за 25 штук .
----Так здесь сброс фото брелока за 25 штук .
Допрыгался, жулик
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.10.23 - 23:38
Цитата:
----Чет дорого . У меня такой же от ворот . На OZON он стоит 456 рублей .https://www.ozon.ru/product/pult-rindy-d6-zelenyy-dlya-vorot-i-shlagbaumov-alutech-at-4n-815306352/?utm_source=yandex_serp_products&utm_medium=organic
maxsaf:
нашел твой брелок
нашел твой брелок
----Чет дорого . У меня такой же от ворот . На OZON он стоит 456 рублей .https://www.ozon.ru/product/pult-rindy-d6-zelenyy-dlya-vorot-i-shlagbaumov-alutech-at-4n-815306352/?utm_source=yandex_serp_products&utm_medium=organic
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.10.23 - 23:40
Цитата:
---Лежать удобнее , как на картинке
maxsaf:
сидеть
сидеть
---Лежать удобнее , как на картинке
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 14.10.23 - 23:45
Цитата:
----------------------------------------------Думай так и дальше , твое право . А жена пока тихо подсмеивается
111:
так как я мусульманин, хозяин в семье,
так как я мусульманин, хозяин в семье,
----------------------------------------------Думай так и дальше , твое право . А жена пока тихо подсмеивается
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 24, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 23
|Зарегистрированные пользователи: maxsaf
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать